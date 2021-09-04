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السبت، 04-09-2021 01:59 م

باستخدام جمل سريعة يمكنك تخطي Hey Google للمهام الشائعة

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الوكيل الإخباري - تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة جديدة لمساعدها الصوتي تسمى “العبارات السريعة” التي يمكن أن تتيح لك يومًا ما تخطي الحاجة إلى قول “Hey Google” للعبارات الشائعة مثل “ما الوقت الآن” أو “تشغيل الأضواء”.

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ولم يتم الإعلان رسميًا عن الميزة بعد، وليس من الواضح متى يمكن إطلاقها أو تحديد الأجهزة التي قد تدعمها.


وظهرت الميزة مرة أخرى في شهر أبريل تحت الاسم الرمزي Guacamole. وكان يطلق عليها في ذلك الوقت “اختصارات الصوت”.

 

وبدت إمكانياتها مقصورة على إسكات المنبهات وأجهزة ضبط الوقت، أو الاستجابة للمكالمات الهاتفية الواردة.


ولكن القائمة الجديدة التي اكتشفها موقع 9to5Google تعرض نطاقًا أوسع بكثير من المهام. وتتضمن هذه المهام القدرة على السؤال عن الطقس أو تخطي الأغاني أو ضبط المنبهات والمؤقتات بالإضافة إلى إسكاتهم.


ويبدو أنك تحتاج إلى تمكين أوامر معينة بشكل فردي لجعلها تعمل دون كلمة تنبيه من قائمة الإعدادات، وبعد ذلك يتم استخدام Voice Match للتأكد من أنها تستجيب لصوتك الفريد فقط.


ويقترح عنصر آخر في القائمة أنه يمكن تعيين العبارات للعمل عبر أجهزة مساعد جوجل الأخرى بالإضافة إلى هاتفك الخاص.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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