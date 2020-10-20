الثلاثاء 20-10-2020
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الثلاثاء، 20-10-2020 01:28 م

باكستان تتراجع عن حظر منصة تيك توك

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الوكيل الإخباري _ تراجعت الباكستان امس الاثنين عن قرارها بحظر تطبيق “تيك توك” بعد تلقيها ضمانات بأن التطبيق “سيبقي” المحتوى متماشيا مع القوانين المحلية.

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وقد جاء في بيان لـ هيئة الاتصالات الباكستانية انه “تم رفع الحظر عن تطبيق تيك توك بعد تأكيدات من الإدارة بأنها ستحظر جميع الحسابات التي يتكرر تورطها في نشر الفسق والفجور”.

واضاف البيان : " ان تيك توك سيبقي الحسابات متماشية مع القوانين المحلية”.


المصدر : الامارات نيوز 

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