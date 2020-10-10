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السبت، 10-10-2020 12:40 م

بالخطوات كيفية حذف منشوراتك القديمة مرة واحدة على فيسبوك

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الوكيل الإخباري _ يعد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من أكثر المواقع التي يفضل الكثير من الاشخاص استخدامه ، وعلى الرغم من قضائنا للكثير من الأوقات على الـ فيسبوك إلا أن هناك العديد من الأشياء التي لا نعرف كيفية القيام بها . 

وابرز الامور التي يرغب المستخدمون بمعرفتها هي كيفية حذف جميع المنشورات القديمة مرة واحدة، وبدلا من ذلك يضيع أوقات الكثيرين فى حذف منشوراتهم كل على حدة، وللقيام بذلك يجب اتباع الخطوات الآتية :  

1-  يجب التأكد من أن لديك تطبيق فيسبوك على هاتفك وليس الموقع نفسه على الويب أو سطح المكتب، ثم قم بفتح التطبيق على هاتفك. 

2- ادخل على البروفايل الخاص بك، واضغط على النقاط الثلاث الرأسية الموجودة فى أعلى الشاشة 

3- ادخل على  Activity Log أو سجل النشاطات ، ثم Manage Activity أو سجل النشاط، واضغط على القائمة المنبثقة ثم اضغط على Your Posts وهي المنشورات الخاصة بك. 

4- بمجرد رؤية المنشورات القديمة لديك، يمكن تحديد كل المنشورات التى تريد حذفها مرة واحدة أو أرشفتها، ثم اضغط على حذف أو أرشفة. 

5- ستظهر جميع المنشورات المؤرشفة أو المحذوفة كتصنيفات في أقسام منشوراتك، حيث يمكنك الضغط على تلك التصنيفات لرؤية مشاركاتك المؤرشفة أو المحذوفة. 

6- بعد القيام بهذه الخطوة، سيتم حذف المنشورات التى قمت بحذفه ووضعها فى سلة المحذوفات في فيسبوك لمدة 30 يوم اذا اردت استرجاعها مرة اخرى وبعد هذه المدرة سيتم حذفها نهائيا. 


المصدر : صدى البلد

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