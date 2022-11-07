الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

البريد الأردني: صرف رواتب الموظفين غداً الثلاثاء

الخلايلة: إعادة هدم وبناء سوق الخضار بوسط البلد في عمان

الصحة: لا إصابات كوليرا مشتبه بها في الأردن

المحكمة الإدارية تقرر رد طعن طبيب بانتخابات نقابة الأطباء

ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون 15 ديناراً في المملكة

خلال 3 ساعات .. ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

الملك وولي العهد يصلان شرم الشيخ

العضايلة:مؤتمر المناخ أهم تظاهرة دولية تلتئم لحماية المناخ والبيئة والإنسانية جمعاء

تحذيرات من الصناعة والتجارة للمواطنين عند شراء زيت الزيتون

الملكة رانيا : كلنا فخر بالشاب أحمد أبو السعود

الإثنين، 07-11-2022 01:47 م

بخطوات بسيطة.. دردش على واتساب بدون بطاقة SIM

whatsapp-phone


الوكيل الإخباري-يعتبر واتساب وسيلة رائعة لإرسال الرسائل والصور والفيديوهات للآخرين باستخدام رقم هاتفك.

اضافة اعلان


مع ذلك، إذا لم يكن لديك بطاقة SIM، فلا داعي للقلق، لأنه لا يزال بإمكانك الاستفادة من تطبيق المراسلة الشهير، وفق صحيفة The Sun.


تكنولوجياعلى خطى فيسبوك وإنستغرام.. "واتساب" يطلق هذه الميزة!
فقد ترغب في استخدام واتساب على جهاز أندرويد اللوحي أو الـ"آيباد" أو الكمبيوتر الشخصي. وعادة لا تحتوي هذه الأجهزة على بطاقة SIM. مع ذلك، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستفادة من حسابك، إذ بإمكانك استخدام خط أرضي.

إليك الخطوات:


- افتح واتساب على الجهاز الذي ستستخدمه


- سيطالبك التطبيق بإدخال رقم هاتف. وهنا أدخل رقم هاتف منزلك أو الخط الأرضي الذي تريد استخدامه


- سيحاول التطبيق أن يرسل لك رسالة. لكن الهاتف الأرضي لا يستقبل. بعد 5 دقائق من محاولاته، سيتيح لك خيار "اتصل بي" للتحقق من امتلاكك رقم الهاتف
- انقر عليه وستتلقى مكالمة على هاتف منزلك، ستزودك برمز التحقق وستكرره لك 6 مرات

 

- أدخله في التطبيق


والآن أنت جاهز للدردشة وإجراء المكالمات!

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
reuters_com_2022_newsml_RC29NT9MB4DM

بعدما اطلقت على نفسها اسم ايلون ماسك .. تويتر يحظر حساب الممثلة كاثي غريفين

image

هل تسحب سبستاك البساط من تحت تويتر؟

202211519290904OT

آيفون يسمح بالدفع على باي بال بنقرة واحدة

202211615046672CB

طرح فأرة ألعاب جديدة تعمل 100 ساعة

20221004103808388

تحديث متجر أبل لبدء فرض 8 دولارات مقابل خدمة التوثيق بالعلامة الزرقاء

2022-11-06_08-25-53_159704

جوجل تطلق تطبيقاً يتيح تشغيل ألعاب الأجهزة المحمولة على الكمبيوتر الشخصي

أخبار متعلقة
واتساب ٢

رسميا .. "واتساب" يطلق خدمة جديدة هامة للمشتركين

6680783c96

بخطوات بسيطة.. فعّل هذه الخاصية لتحمي هاتفك من القرصنة

Screenshot 2020-05-16 at 10.07.44 AM

واتساب تطرح خاصية جديدة للرسائل الصوتية .. اليك كيفية تطبيقها

image

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وإنستجرام وواتساب

How To Remove Junk Photos In WhatsApp

كيفية حذف وسائط واتساب غير الضرورية والمخفية على هاتفك

4bcb3e53-1654671325_843294_1654671374_noticia_normal

اعلام عالمي يكشف سبب تعطل واتساب