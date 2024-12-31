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بدءاً من 2025..واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

نم
تعبيرية
الثلاثاء، 31-12-2024 03:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلن تطبيق واتس آب، لشركة "ميتا" تغييرات ستؤثر على عدد من الهواتف القديمة، حيث لن يتمكن أصحابها من استخدام التطبيق اعتباراً من 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديثات دورية تهدف إلى تحسين الأمان والأداء مع الأجهزة الحديثة، لكنها ستضع تحديات أمام مستخدمي الهواتف القديمة الذين ما زالوا يعتمدون عليها.

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التوقف الأول: يناير 2025
اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2025، سيتوقف واتس اب عن دعم نظام التشغيل "أندرويد كيت كات" (Android KitKat) وجميع الإصدارات الأقدم.
وبينما يمكن لبعض الأجهزة التي تعمل بنظام "كيت كات" التحديث إلى إصدار أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، إلا أن هناك مجموعة من الهواتف التي لم تعد تتلقى تحديثات رسمية من الشركات المصنعة، مما يجعلها غير قادرة على تشغيل إصدارات واتساب الجديدة.


هواتف لن تدعم واتس اب في  2025:
سامسونغ: Galaxy S3، Galaxy Note 2، Galaxy Ace 3، Galaxy S4 Mini
موتورولا: Moto G (الجيل الأول)، Razr HD، Moto E 2014
إتش تي سي: One X، One X+، Desire 500، Desire 601
إل جي: Optimus G، Nexus 4، G2 Mini، L90
سوني: Xperia Z، Xperia SP، Xperia T، Xperia V


التوقف الثاني: مايو 2025
في خطوة لاحقة، سيتوقف واتس اب عن دعم الإصدارات القديمة من نظام تشغيل iOS، واعتباراً من 5 مايو (أيار) 2025، لن يعمل التطبيق على أجهزة آيفون بإصدار أقدم من iOS 15.1.
تشمل قائمة أجهزة آيفون المتأثرة iPhone 5s، وiPhone 6، وiPhone 6 Plus.


تأثير التحديثات
بحسب تقرير صحيفة "مترو" البريطانية، تشمل هذه التغييرات تطبيق واتس اب العادي وواتس اب للأعمال، وعلى الرغم من أن عدد المستخدمين المتأثرين ليس كبيراً، فإنها قد تكون تحدياً للذين يستخدمون هذه الأجهزة القديمة، خاصةً مع تعذر تحديث أنظمة التشغيل لبعض الهواتف إلا من خلال طرق غير رسمية قد تعرض الأجهزة للتلف أو فقدان الضمان.

 

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gnews

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