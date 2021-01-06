بدون مقابل.. كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم 14

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حققت لعبة ببجي نجاحا كبيرا ، حيث وصلت اللعبة الأكثر شعبية في آخر إحصائية للاعبين الذين يلعبون اللعبة إلى أكثر من 400 مليون لاعب متصل، ويسعى الكثير من اللاعبين للحوصل الى طرق لشحن شدات ببجي مجانا لـ الموسم 14 ، وتعد شدات ببجي عبارة عن عملة داخل اللعبة تحمل رمز الـ UC يمكنك من خلال الاشتراك بالموسم الخاص بـ "الرويال باس Royal Pass"، الذي يحاكي بطولة مهمة داخل اللعبة تدور أحداثها بين العديد من المهام اليومية والاسبوعية الخاصة بمجال اللعبة.اضافة اعلان
حيث تمنحك شدات ببجي العديد من المميزات، ومنها القدرة على اجتياز المراحل المختلفة داخل اللعبة وجمع الأسلحة، تساعد الشدات داخل لعبة ببجي للفوز والوصول للمراحل النهائية.
وعند تنفيذ جميع المهمات بنجاح، تحصل على العديد من النقاط داخل اللعبة والتي تمنحك جوائز مميزة ومتنوعة من بينها ثكنات أسلحة ومركبات وقنابل وأطقم ملابس وغيرها من الأشياء العديدة الخاصة باللعبة.
وهناك طريقة وحيدة للحصول على شدات ببجي مجانا بكل سهولة دون الحاجة إلى استخدام طرق الدفع الإلكترونية مثل الفيزا، حيث تحتال بعض المواقع المزيفة باسم لعبة ببجي على اللاعبين للحصول على شدات لعبة ببجي المجانية.
وهي عن طريق الإعلانات، فكل ما عليك هو مشاهدة الإعلانات الموجودة داخل اللعبة والتي تعطيك شدات دون الحاجة إلى دفع الأموال.
المصدر : صدى البلد