بديل جديد لـ "سكرين شوت".. ميزة مهمة من واتساب قريباً

الوكيل الإخباري-يعتزم تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp إطلاق ميزة "View Once" قريبا للمستخدمين، والتي ستسمح بمنع التقاط "سكرين شوت" أو أخذ لقطات شاشة لأى صور أو مقاطع فيديو يتم إرسالها للأصدقاء على التطبيق.



ويسعى واتساب لتوفير خصوصية أكبر لمستخدميه خلال الفترة المقبلة من خلال عدد من الميزات الجديدة منها ميزة "View Once" والتي عند تحديدها من قبل المستخدم سيتمكن الطرف الآخر أو المرسل إليه من رؤية الصور أو مقاطع الفيديو المرسلة لمرة واحدة فقط، ولكن لن يكون بإمكانه التقاط "سكرين شوت"، بحسب صحيفة “إنديان إكسبرس”.

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وعند محاولة المتطفلين أو بعض المستخدمين الفضوليين من الاحتفاظ بالصور أو مقاطع الفيديو من خلال التقاط سكرين شوت لها فستظهر فورا شاشة سوداء و إشعار يقول "تم حظر لقطة الشاشة"، حيث يهدف التحديث إلى التأكد من أن كل شيء تمت مشاركته من خلال العرض مرة واحدة متاح فقط للمستلم مرة واحدة، ولا يمكن التصرف فيه، حيث سيحذف تلقائيا من السجل.





وفقا لتقرير من WABetaInfo الذي أكد إنطلاق الميزة خلال الأيام القليلة المقبلة لجميع مستخدمي تطبيق واتساب من آيفون وأندرويد فإن حظر القدرة على التقاط لسكرين شوت سيساعد المستخدمين في تحسين الخصوصية على واتساب.





وفي وقت سابق ، أطلق واتساب ميزة مشاركة الصور التي لا يمكن مشاهدتها إلا مرة واحدة ولكن وضع الاختفاء في الدردشات الفردية سيدمر من تلقاء نفسه ، مع الحفاظ على المساحة والخصوصية، من خلال ميزة العرض مرة واحدة والتي ستمنع من التقاط أى سكرين شوت لرسائل العرض لمرة واحدة.

صدى البلد