برامج خبيثة وخطيرة تصيب الملايين من أجهزة أندرويد

الوكيل الإخباري - يحذر خبراء الأمن من إصابة أكثر من تسعة ملايين جهاز "أندرويد" ببرنامج خبيث لسرقة المعلومات.





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واكتُشفت نسخة معدلة من Cynos trojan، والتي صُممت خصيصا لسرقة بيانات المستخدم الحساسة، على أكثر من 190 تطبيقا مثبتا على حوالي 9.3 مليون جهاز. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن هذا التنبيه الأمني الأخير يدور حول تطبيق "أندرويد" يتسلل إلى متجر "غوغل بلاي" - كما حدث في الماضي - فأنت مخطئ.





وهذه المرة، جرى تحميل التطبيقات المخالفة على متجر AppGallery الخاص بشركة هواوي، وفقا للخبراء.





وبينما تستخدم أجهزة هواوي الآن نظام التشغيل الخاص بالشركة، والذي يطلق عليه HarmonyOS، فإن الهواتف من شركة الأجهزة الذكية الصينية العملاقة تعمل لسنوات عديدة على نظام EMUI - الذي كان قائما على نظام "أندرويد".



ويُعرف حصان طروادة الذي حُمّل على تطبيقات AppGallery هذه باسم: 'Android.Cynos.7.origin'، ورصد من قبل مزودي مكافحة الفيروسات Dr.Web.

وأخطر باحثون من الشركة عملاق الهواتف الذكية الصيني هواوي بشأن التهديد، وعملوا معهم لإزالة التطبيقات المخالفة من AppGallery.



وأخفى الفاعلون السيئون البرامج الخبيثة لسرقة البيانات في مجموعة من التطبيقات مثل ألعاب الرماية وألعاب الأركيد للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية وكذلك في الصين وروسيا.

المصدر - روسيا اليوم

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