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الأحد، 07-05-2023 02:55 م

برنامج 'تيم' يفرض تسجيل حساب للدخول إلى الكمبيوتر عن بُعد

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الوكيل الإخباري - بدأ برنامج الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات عن بعد" تيم فيور" فرض قاعدة جديدة لحماية أجهزة الكمبيوتر من عمليات القرصنة والتسلل عن بعد، حيث أصبحت تحتاج من أي مستخدم إلى تسجيل حساب، قبل السماح له بالدخول إلى أي جهاز كمبيوتر لا يخصه.

كان تيم فيور يتيح لأي شخص الادعاء بأنه موظف في إدارة تكنولوجيا المعلومات في مكان العمل أو في أحدى شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت أو غوغل، وبالتالي يطلب الدخول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بأي شخص، ربما لأغراض شريرة.

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لكن أعلنت شركة تيم فيور الألمانية المطورة للبرنامج أن أي شخص يطلب استخدام البرنامج للوصول إلى أي جهاز كمبيوتر عن بعد لتقديم خدمات الدعم الفني يجب أن يكون له حساب لديها، وذلك كجزء من من تحديث الحزمة لمنع إساءة الاستخدام والقرصنة والاحتيال.

 

جاء تحرك الشركة الألمانية بعد رصد عدد كبير من محاولات مجرمي الإنترنت والقراصنة للوصول إلى أجهزة كمبيوتر عبر أدوات الدعم الفني عن بعد. يدعي هؤلاء المجرمون عادة أنهم أعضاء في فريق الدعم الفني بأي شركة مثل مايكروسوفت ثم يحاولون التسلل إلى أجهزة الكمبيوتر عبر برنامج تيم فيور.
وتقول شركة تيم فيور إنه على الأشخاص الذين يريدون تقديم خدمات الدعم الفني لأجهزة الكمبيوتر البعيدة عبر برنامجها تسجيل حساب وهو ما سيؤدي إلى زيادة الشفافية في الاتصالات المقبلة.

 

ومعنى ذلك أنه عندما يتصل شخص بمستخدم جهاز كمبيوتر ويقول له إنه من الدعم الفني ويريد الوصول إلى جهاز الكمبيوتر، سيظهر اسم الشخص وموقعه أمام المستخدم.
وتضيف الشركة أنها حدثت أيضاً تصميم برنامجها والذي أطلقت عليه رسمياً اسم تيم فيور ريموت لكي تضمن أقصى استفادة للمستخدمين. كما تمت إضافة خاصية أخرى يمكن أن تساعد أعضاء فرق الدعم الفني من خلال استخدام البرنامج عبر برامج تصفح الإنترنت وهو ما يعني أنهم لن يحتاجوا إلى تثيبت برنامج على الجهاز المطلوب التعامل معه.
يذكر أن برنامج تيم فيور المتاح مجاناً للاستخدام الشخصي يتيح الوصول عن عبد ليس فقط لأجهزة الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول وإنما يمكن استخدامه أيضاً للوصول إلى الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي.

 

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