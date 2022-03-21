بريد عشوائي لحمايتهم.. مستخدمو فيسبوك يشتكون

الوكيل الاخباري- حصلت مجموعة من مستخدمي فيسبوك في أوائل شهر مارس على بريد إلكتروني يشبه البريد العشوائي بعنوان "حسابك يتطلب أمانًا متقدمًا من Facebook Protect".



وجاء في الرسالة الإلكترونية: "هذا تذكير لتشغيل Facebook Protect بحلول 17 مارس 2022. يتم بعد ذلك حظر دخولك إلى حسابك حتى تقوم بتمكينه".



ويطلب البريد الإلكتروني من المستخدمين تشغيل ميزة Facebook Protect عن طريق النقر على رابط في البريد الإلكتروني.



وأعلنت شركة ميتا في شهر ديسمبر أنها تبدأ بمطالبة المستخدمين ذوي الخطورة العالية بحماية حساباتهم باستخدام المصادقة الثنائية. مع توسيع البرنامج ليشمل أكثر من 50 دولة بحلول نهاية العام.

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