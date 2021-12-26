الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

وزير الاعلام : قطاع الإعلام بكامله متضرر

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

شركة تمويل ترد على ما تم تداوله مؤخراً حول نشاطها الاقراضي

الضمان: تمديد برنامج استدامة لغاية حزيران المقبل

نقابة اطباء الاسنان تتخذ قرارات مهمة

الخرابشة للصحة : اعلان عدد الاصابات لا يكفي

قرارات صادرة عن لجنة تحديث القطاع العام

الخصاونة يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديث القطاع العام

بعد 3 اشهر.. 1500 شخص في الأردن سيحصلون على الدواء المضاد لكورونا

الغذاء والدواء: إطلاق مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية

الأحد، 26-12-2021 03:09 م

بريطانيا حازمة في منع شراء فيسبوك لموقع Giphy

IZg6M


الوكيل الإخباري - يشير تحرك بريطانيا لمنع استحواذ شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك على موقع الصور المتحركة الشهير Giphy إلى عزم جديد على التدقيق في الصفقات الرقمية.

اضافة اعلان

واستأنفت ميتا الحكم الصادر عن هيئة المنافسة والأسواق، التي قالت إنه يجب إلغاء صفقة عام 2020 وبيع Giphy.

ويأتي ذلك بعد عام ونصف من إعلان عملاقة التواصل الاجتماعي لأول مرة أنها تستحوذ على موقع الويب لإنشاء صور GIF ومشاركتها.

 

وكان قرار شهر نوفمبر هو المرة الأولى التي يمنع فيها المنظم استحواذ شركة تكنولوجيا كبرى. وصعدت هيئة أسواق المال تحت قيادة الرئيس التنفيذي أندريا كوسيلي من رقابتها على شركات التكنولوجيا الكبيرة، وعلى وجه الخصوص فيسبوك وجوجل، التي تهيمن على الإعلانات الرقمية.


وأنشأ كوسيلي وحدة للأسواق الرقمية، ويريد أن تدعمها تشريعات جديدة. ويعتقد كوسيلي أنه كان هناك نقص تاريخي في مجال تطبيق القانون في الأسواق الرقمية.


ويرى كوسيلي أن التحكم في الاندماج طريقة سريعة المكاسب يمكن للهيئة أن تفعل شيئًا حيال ذلك. وكانت الهيئة تختبر حدود اختصاصها ومنطقها.


وتشير فيسبوك إلى أن موقع Giphy ليس له حضور أو موظفين أو مكاتب أو إيرادات في بريطانيا. كما لم يطلق نشاطه الإعلاني الناشئ في البلاد.

 

وقالت الهيئة، التي تؤكد أن عمليتها مستقلة، إن الصفقة تقع في نطاق اختصاصها. وأشارت إلى أن المستخدمين في المملكة المتحدة يبحثون عن مليار صورة GIF شهريًا عبر Giphy.


وأضافت أن 73 في المئة من الوقت الذي يقضونه المستخدمين في المملكة المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي كان عبر واتساب وفيسبوك وإنستاجرام.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
900x450_uploads,2021,12,23,d8f9360285

منظمو CES 2022 يصرون على استمرار الأحداث الشخصية

08ac893deb31925b682c43c64fa27b66

إيطاليا تكثف المحادثات مع إنتل حول مصنع رقاقات

44

إنتل لديها لديها 10 آلاف موظف في الصين

امازون-تكنولوجيا-تويتش

أمازون حظرت نفسها لفترة وجيزة عبر تويتش

أفضل-ألعاب-الأطفال-على-منصة-إكس-بوكس

أفضل ألعاب إكس بوكس المناسبة للأطفال

GettyImages-1227892550

تيك توك تواجه دعوى قضائية من مشرف محتوى سابق

أخبار متعلقة
196270

ميتا تشجع الباحثين على فحص بعض منتجات أجهزتها

21-11-29_20-57-25

واتساب تعلن عن ميزات تنطلق العام المقبل 2022

0000-2-5

فيسبوك تواجه شكوى بقيمة 150 مليار دولار

140-155039-protect-child-ramadan-know-about-messenger-kids_700x400

Messenger Kids يحصل على الوضع الداكن مع تأثيرات صوتية

meta211106120124239_

ميتا تكشف عن حيلها السرية المستخدمة لاكتشاف المحتالين على تطبيقاتها

photo_2021-12-02-00.39.50

فيسبوك تخاطر بمستقبلها عبر ميتافيرس