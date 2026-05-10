بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"

الأحد، 10-05-2026 10:48 ص

الوكيل الإخباري-   تعمل ميتا على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي جديدة مخصّصة للمستخدمين والشركات عبر منصاتها، إذ كشف تقرير جديد مزيدًا من التفاصيل بشأن خطط الشركة التي أشار إليها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ خلال إعلان النتائج المالية الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع The Information التقني، فإن ميتا تطوّر وكيلًا ذكيًا مستوحى من منصة OpenClaw Github، ويحمل حاليًا الاسم الرمزي "Hatch".


ويُتوقع أن يعمل الوكيل داخل تطبيقات الشركة، ليتيح على سبيل المثال التسوق الذكي عبر إنستغرام، إلى جانب دعمه خدمات خارجية أخرى.


وأشار التقرير إلى أن ميتا اختبرت "Hatch" على محاكاة لخدمات خارجية مثل DoorDash وReddit وMicrosoft Outlook، وذلك لرغبة الشركة في توسيع قدرات وكلائها خارج منصاتها الخاصة.


وتخطط ميتا كذلك لاستخدام الوكيل الجديد لمنافسة خدمة TikTok Shop، إذ سيتمكن مستخدمو إنستغرام من شراء المنتجات الظاهرة في مقاطع الفيديو القصيرة "Reels" بسهولة أكبر عبر الوكيل الذكي. ويبدو أن الشركة بدأت تمهّد لذلك بإتاحة إمكانية إضافة ما يصل إلى 30 منتجًا داخل الفيديو الواحد لصنّاع المحتوى.


وكان زوكربيرغ قد أشار خلال إعلان النتائج المالية الأخيرة للشركة إلى اهتمامه الكبير بوكلاء الذكاء الاصطناعي بوصفهم جزءًا من طموحات الشركة في مجال "الذكاء الفائق Superintelligence"، كما وصف منصة OpenClaw بأنها "مثيرة للاهتمام"، لكنه رأى أن استخدامها ما زال معقدًا لمعظم المستخدمين، مؤكدًا أن ميتا تسعى إلى تطوير وكلاء يسهل استخدامهم، ويمكنهم فهم أهداف المستخدم والعمل باستمرار لمساعدته في تحقيقها.

 
 


