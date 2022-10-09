بشرى سارة لمستخدمي واتساب .. 5 تغييرات ضخمة قادمة

الوكيل الإخباري-يحصل تطبيق "واتساب" باستمرار على ميزات جديدة، إلا أن تلك الميزات عادة ما يتم اختبارها أولا في إصدار تجريبي. وتعمل "واتساب" حاليا على الكثير من التغييرات السرية في تطبيقها، والتي كشف المحققون في WABetaInfo تعديل هذا التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.



فبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صان" The Sun البريطانية، هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق "واتساب"، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. وهي:



1. ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية)



2. القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على "واتساب" (تجريبي)



3. ميزة تتيح إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية (تجريبي)



4. وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة (قيد التطوير)



5. القدرة على حفظ الرسائل المختفية (قيد التطوير)

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