بضغطة زر واحدة.. ميزة جديدة لمستخدمي واتساب طال انتظارها

الوكيل الإخباري- كثيرٌ من مستخدمي تطبيق واتساب يجدون مشكلة في عدم القدرة على إجراء المكالمات دون حفظ الأرقام في جهات الاتصال؛ لذلك أصدرت شركة ميتا المالكة للتطبيق، ميزة جديدة لحل تلك المشكلة.

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أطلق تطبيق واتساب نسخة تجريبية لاختبار تلك الميزة الجديدة، وذلك ضمن سعيها لتحسين تجربة المستخدمين، الذين أصبحوا الآن بإمكانهم الوصول إلى برنامج الاتصال لطلب أي رقم دون حفظه، وذلك عن طريق الضغط على الزر الجديد المضاف حديثاً، إذ يتيح الاتصال بدون تسجيل الرقم في جهات الاتصال، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص.



كيفية تشغيل ميزة الاتصال دون تسجيل الرقم

وذكر الموقع أنه تم إضافة زر إلى شاشة الاتصال داخل التطبيق لتسهيل العملية؛ لكن الخبر غير السار أن تلك الميزة متاحة لبعض المستخدمين فقط، وستكون متاحة في التحديث الجديد بإصدار 2.24.13.17.



تعد تلك الميزة واحدة من المميزات الجديدة التي يقوم واتساب باختبارها، خاصةً لأن البعض يرغب في التواصل مع عدة أرقام دون الحاجة لتسجيلها، ما يعيق المستخدمين.



الميزة موجودة في تطبيق فيس تايم

يذكر أن هناك تطبيقات أخرى مثل فيس تايم تتيح للمستخدمين الاتصال وإجراء المكالمات دون إدخال أي بيانات تتعلق بالاسم والبريد الإلكتروني، لكن تطبيق واتساب الأكثر شعبية وشهرة في العالم كان يتطلب من مستخدميه تسجيل الأرقام يدوياً في جهات الاتصال.



المصدر : الوطن







