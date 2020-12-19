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السبت، 19-12-2020 11:19 ص

بعد تعطله.. طريقة واحدة لإصلاح تطبيق إنستغرام

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الوكيل الإخباري _ ابلغ عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، عن عطل كبير وتوقف في إصدار التطبيق الخاص بهواتف أندرويد في جميع أنحاء العالم أمس الجمعة، مما جعل آلاف المستخدمين حول العالم غير قادرين على استخدام هذه الخدمة.

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واشارت تقارير على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، إن تطبيق إنستغرام على هواتف أندرويد يغلق من تلقاء نفسه بعض بضع ثوان من التحديث الأخير الذي طرحته شركة فيسبوك المالكة للمنصة.


حيث يمكنك تفادي هذه المشكلة باستخدام إجراء واحد فقط، وهو حذف التطبيق من على جهازك وتنزيله مرة أخرى بعد عدة ثوان.

 

 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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