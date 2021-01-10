الأحد 10-01-2021
الوكيل الاخباري

قرارات اقتصادية هامة لتحسين أوضاع الأردنيين

مصدر يكشف للوكيل مصير عودة طلبة المدارس

برنامج الوكيل يرصد آراء الأردنيين حول اللقاح المضاد لكورونا - رابط

أسعار الذهب الأحد 10/1/2021

مكافحة الأوبئة للوكيل : اللقاح فرصة لتسطيح المنحنى الوبائي في الأردن - فيديو

الحكومة تعلن إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

وفيات الأحد 10/1/2021

مكافحة الأوبئة تطمئن الأردنيين حول اللقاح الصيني

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الأحد

عاجل

الكشف عن تفاصيل برنامج التطعيم ضد كورونا بعد قليل

الأحد، 10-01-2021 11:46 ص

بعد تعليق حسابه لمدة 24 ساعة.. ضربة جديدة من فيسبوك لـ ترامب

ترامب فيسبوك


الوكيل الإخباري _ اكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك "مارك زوكربرج" ان فيسبوك وإنستغرام سيمنعان حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من النشر خلال الأسبوعين المقبلين لما تبقى على الأقل من فترة رئاسته وربما إلى أجل غير مسمى.


حيث انه قال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "نعتقد أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة كبيرة للغاية، لذلك فإننا نمد الحظر الذي وضعناه على حساباته على فيسبوك وإنستجرام لمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".

اضافة اعلان
حيث تعرضت شركة عملاقة التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى لضغوط شديدة من الجماعات المناصرة والشخصيات البارزة لحظر ترامب بعد خطابه التحريضي الذي يشجع على التمرد.


وقد اتخذت شركتي فيسبوك وتويتر قرارا يوم الأربعاء الماضي، بإغلاق حسابات ترامب مؤقتا لمدة 24 ساعة على منصتيهما، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول للاحتجاج على الانتخابات.

المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
34d3340ebbd1f66a05c09436c2299a3f

خطوات بسيطة تحمي حسابك على تويتر من الاختراق

shutterstock_767036380-Copy

غوغل تطور ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية

download

ويندوز 10 يحصل على مميزات جديدة

rrrrr

بعد إثارته للجدل وتهديده المستخدمين.. 5 تطبيقات تتفوق على واتسآب

Telegram-Messenger

العثور على مشكلة أمنية في تطبيق تيليجرام

Delete-WhatsApp-Account

5 أسباب تجعلك تتخلى عن استخدام تطبيق واتسآب

أخبار متعلقة
1

واتسآب يقرر وقف حسابات من يرفضون مشاركة بياناتهم الخاصة مع فيسبوك

Facebook

5 أخطاء قد تعرض حسابك في فيسبوك للاختراق بسهولة

170A89B8-C65B-4253-AE8D-89F7A979445E

مزايا جديدة من فيسبوك لمستخدميها في 2021

قفل

تويتر يسلم بايدن الحساب الرئاسي الرسمي بدون متابعين

2020-04-22T103422Z_460866271_RC2M9G9R43G2_RTRMADP_3_FACEBOOK-RELIANCE-JIO

فيسبوك يطرح تغييرات جديدة على خدمات ماسنجر في أوروبا

5ce7d50895a597c8648b45c8

إجراءات عاجلة يجب تفعيلها عند اختراق حسابك على فيسبوك