بعد تعليق حسابه لمدة 24 ساعة.. ضربة جديدة من فيسبوك لـ ترامب

الوكيل الإخباري _ اكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك "مارك زوكربرج" ان فيسبوك وإنستغرام سيمنعان حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من النشر خلال الأسبوعين المقبلين لما تبقى على الأقل من فترة رئاسته وربما إلى أجل غير مسمى.





حيث انه قال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "نعتقد أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة كبيرة للغاية، لذلك فإننا نمد الحظر الذي وضعناه على حساباته على فيسبوك وإنستجرام لمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".





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حيث تعرضت شركة عملاقة التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى لضغوط شديدة من الجماعات المناصرة والشخصيات البارزة لحظر ترامب بعد خطابه التحريضي الذي يشجع على التمرد.





وقد اتخذت شركتي فيسبوك وتويتر قرارا يوم الأربعاء الماضي، بإغلاق حسابات ترامب مؤقتا لمدة 24 ساعة على منصتيهما، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول للاحتجاج على الانتخابات.



المصدر : صدى البلد







