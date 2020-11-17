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الثلاثاء، 17-11-2020 10:47 ص

بعد دمجهما.. كيفية حظر مستخدمي فيسبوك من مراسلتك على إنستغرام

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الوكيل الإخباري _ بعد ان قامت منصة الدردشة الجديدة من فيسبوك، من دمج رسائل الحساب الخاص على إنستغرام مع ماسنجر واجه العديد من المستخدمين مشكلات خاصة بالرسائل المزعجة من مستخدمين غرباء.


حيث اطلق فيسبوك تحديثا جديدا اصبح من خلاله بامكان المستخدمين أن يقوموا بمنع اي شخص ليس من الأصدقاء على فيسوك بارسال رسالة لك، حتى يعالج المشكلة الناتجة من عملية الدمج بين رسائل فيسبوك وانستغرام، وذلك من خلال الخطوات الآتية : 

- افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الأندرويد أو الآيفون، وانتقل إلى علامة تبويب ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر على صورة العرض الموجودة في أسفل اليمين من التطبيق. 

- اضغط على زر أعلى يمين الشاشة ، في القائمة الجانبية ، ثم حدد الإعدادات أو Settings 

- انتقل إلى الخصوصية ثم  الرسائل. 

- يمكن تخصيص من يمكنه من أصدقائك على فيسبوك إرسال رسائل نصية إليك على انستغرام .

- لمنع أصدقائك على فيسبوك أو أي شخص آخر تحدثت معه على ماسنجر من الوصول إليك على انستغرام ، اضغط فوق الإعداد الثاني في القائمة. 

- إذا كنت ترغب في حظر أصدقائك على فيسبوك تمامًا ، فحدد عدم تلقي الطلبات، يؤدي تحديد "طلبات الرسائل" إلى إرسال رسائل نصية من أصدقاء فيسبوك إلى قائمة طلبات الرسائل الفورية على انستغرام.

-ولعدم تلقي الطلبات من الغرباء اختر إغلاق 


المصدر : صدى البلد

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