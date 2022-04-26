بعد شرائه تويتر.. هذا ما يريد إيلون ماسك تغييره

الوكيل الاخباري- توصل إيلون ماسك إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة الاجتماعية بسعر 54,20 دولار للسهم، ما يجعل قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر الاثنين في بيان.



وبذلك، أصبح مالك مجموعة تيسلا والرجل الأغنى في العالم مالكاً للمنصة التي يعتبرها "الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الإنسانية"، بحسب ما ورد في البيان.

اضافة اعلان

فيما يلي نظرة على ما بعض قال ماسك إنه يريد تغييره في تويتر، وفق موقع "أكسيوس".



زر تعديل

ففي تغريدة عام 2019، أشار ماسك إلى افتقار منصة التواصل الاجتماعي لزر تعديل "عندما تحتاجه حقاً".

تغريدات طويلة

كذلك اقترح ماسك السماح بالتغريدات الطويلة. وعلق على تغريدة طويلة في أبريل 2022 قائلاً إن "أسرع ما استخلصته من هذه الرواية هو أن تويتر تأخر كثيراً على التغريدات الطويلة!".



يذكر أن تويتر لديه حد أقصى لعدد الأحرف يبلغ 280 حرفاً، وذلك بعد أن كانت الشركة قد زادت هذا العدد من 140 حرفاً عام 2017.



روبوتات البريد العشوائي

ذات مرة وصف ماسك روبوتات البريد العشوائي بأنها "المشكلة الوحيدة الأكثر إزعاجاً" على تويتر، وهي الطريقة التي يستخدمها الذين يرسلون ما يعرف بـ"البريد المزعج" بصورة آلية.



وغرد في أبريل 2022: "إذا نجح عرضنا على تويتر، فسنهزم روبوتات البريد العشوائي أو سنموت ونحن نحاول".

العربية