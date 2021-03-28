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الأحد، 28-03-2021 03:34 م

بعد عام من العمل عن بُعد.. فيسبوك تعيد موظفيها إلى المكاتب

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الوكيل الاخباري - تخطط شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي لبدء إعادة موظفيها للعمل من مكاتبها في شهر مايو/ أيار المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من عام من العمل عن بعد وفي المنزل بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

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وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن رئيس "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، ينوي إعادة فتح مكاتبها في منطقة باي، بما في ذلك مقرها الرئيسي في حديقة منلو- لكنه سيحد من طاقتها الاستيعابية بنسبة 10% كمجرد بداية.

 

وتتوقع شركة "فيسبوك" أن أكبر مكاتبها لن يصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وستطلب بالتزامن مع هذا كمامات طبية لموظفيها، وإجراء مسحات طبية لهم بشكل أسبوعي، وتذكيرهم دائما بالتباعد الاجتماعي، حسبما أشارت "بلومبرغ".

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت مع بداية انتشار فيروس "كورونا" المستجد عن خطط عمل عن بُعد، والتي حملت وعدا أن يعمل نصف موظفيها عن بُعد في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.


كما ستفتح شركة "مايكروسوفت " الأمريكية مقرها الرئيسي في ريدموند بالعاصمة الأمريكية واشنطن في 29 مارس/ آذار الجاري، ومن المتوقع أن يكون العمل بدوام جزئي من المنزل معيارا لجميع موظفي المكاتب.


وأوضحت شركة "غوغل" الأمريكية العام الماضي أن موظفيها سيكونون قادرين على العمل من المنزل حتى سبتمبر 2021، وأنها ستستكشف مطالبة الموظفين بالعمل فقط 3 أيام في الأسبوع من المكتب، بحسب موقع "ذا فيرج".

 

 

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