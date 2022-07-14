الخميس 14-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة فتاة سقطت في بئر داخل منزلها

هام من التربية حول تعويض الفاقد التعليمي

انخفاض آخر على أسعار الذهب محليا

2.7 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي

مواطنو وادي عبدون بلا ماء منذ 3 اسابيع

بايدن يفصح عن سبب توجهه إلى السعودية

مجلس الوزراء يقرر فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية

وزير التربية يشيد بالبيئة الامتحانية لطلبة التوجيهي

أعمق صورة فلكية ملونة للكون التقطت بواسطة تلسكوب "جيمس ويب"

طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم

الخميس، 14-07-2022 04:27 م

بعد عطل مفاجئ.. عودة خدمات تويتر إلى العمل في عدد من الدول

36799973_460563_large


الوكيل الإخباري - عادت خدمات تويتر للعمل في عدد من الدول، بينما تحدث مستخدمون في الولايات المتحدة ودول أوروبية عن تعطل خدمات الموقع.

وتعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم يوم الخميس، في أول خلل من نوعه منذ فبراير، وفقا لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

اضافة اعلان


وذكر موقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

 

كما أبلغ مستخدمون في دول أخرى منها بريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا أيضا عن تعطل تويتر.


ولم يتضح على الفور سبب العطل، كما لم تصدر تويتر أي بيان بهذا الخصوص، وفقما ذكرت "رويترز".

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220121034857393

عطل كبير يضرب موقع تويتر

143-145606-singal-launches-two-new-features-android-phones_700x400

سيجنال يطلق ميزتين جديدتين لهواتف أندرويد

computer-eye-risks-580x330

نظارات تحمي عينيك من الجفاف بعد ساعات أمام الكمبيوتر

2bc28b8e-3435-4568-9184-525c6bb30e5b

نتفليكس تختار مايكروسوفت لتدير الإعلانات على منصتها

20220714112610

قريبا..تيك توك تطلق ميزة تقلل إتاحة محتوى البالغين أمام الصغار

images-375

رموز تعبيرية جديدة من واتساب!

أخبار متعلقة
czo2ODoiaHR0cHM6Ly93d3cua2hhbGVlamluZXdzLm5ldC91c2VyX2ltYWdlcy9uZXdzLzA1LTA3LTIyLTI3MTc3MDMxNi5qcGciOw==

أداة جديدة للتأكد من أن مواقع الإنترنت آمنة للزيارة

download (1)

تيك توك تتخلى عن التجارة المباشرة في أمريكا وأوروبا

windows11

Rufus تتيح لك تجاوز قيود تثبيت ويندوز 11

8s3Lk0ursPR9DzVVsqYUBV5BhZZmu5VI1q3bHFTl

اكثر 7 مواقع مفيدة على الانترنت

إنستغرام-780x470

انستغرام تطلق ميزة جديدة

62b017669abbb

تدابير احترازية لحماية نفسك من الاحتيالات المصرفية على الإنترنت