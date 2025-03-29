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بعد فضيحة سيغنال... ما تطبيق المراسلة الأكثر أماناً؟

يب
تعبيرية
 
السبت، 29-03-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-  أحدث انضمام الصحفي الأمريكي جيفري غولدبرغ، بالخطأ، إلى محادثة جماعية سرية لكبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عبر تطبيق سيغنال (Signal) ضجة كبرى، بعدما كشف عن معلومات حساسة منحته سبقًا صحفيًا هو الأهم في عام 2025.

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هل سيغنال آمن؟
أثار هذا الحادث تساؤلات حول مدى أمان تطبيقات المراسلة، خاصةً أن هذا الخطأ دفع ترامب إلى إعادة النظر في كفاءة التطبيق، رغم تأكيد خبراء الأمن السيبراني أنه لا يزال من بين التطبيقات الأكثر أمانًا.


مقارنة بين سيغنال وواتساب وiMessage
🔹 سيغنال يعتمد على التشفير من طرف إلى طرف، ولا يحتفظ بأي بيانات وصفية، مما يجعله أكثر أمانًا.
🔹 واتساب، المملوك لشركة ميتا، يجمع بيانات مثل قائمة جهات الاتصال وتوقيت الرسائل، ويمكنه تسليمها للسلطات عند الطلب.
🔹 iMessage يوفر حماية قوية داخل نظام آبل، لكنه يعتمد على iCloud، مما قد يجعله عرضة للطلبات القانونية.


ما التطبيق الأكثر أمانًا؟
بحسب الخبراء، يبقى سيغنال الخيار الأفضل لحماية الاتصالات، بينما iMessage آمن ضمن بيئة أجهزة آبل، في حين يعد واتساب الأقل أمانًا بسبب احتفاظه ببيانات المستخدمين.

 

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gnews

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