بلاي ستيشن تواصل الاندفاع نحو السينما

الوكيل الإخباري - تواصل شركة سوني المضي قدمًا في تحويل ألعاب الفيديو الرائدة إلى برامج متلفزة وأفلام لمنصة بلاي ستيشن، حيث أعلنت الشركة أنها تقدم عرضًا يعتمد على Horizon Zero Dawn مع منصة نتلفيكس في حدث للمستثمرين.

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كما تعمل سوني أيضًا على فيلم يعتمد على سلسلة Gran Turismo، ولكنها لم تجد موزعًا له بعد، ويمكن أن يظهر نيل بلومكامب كمخرج له.



وباعت سلسلة Gran Turismo أكثر من 85 مليون نسخة، مع الإصدار الأحدث، Gran Turismo 7، الذي وصل إلى المتاجر في شهر مارس لمنصات PS 4 و PS 5.



ووفقًا للمعلومات فإن سلسلة Horizon Zero Dawn، المستندة إلى ألعاب الفيديو الشهيرة حيث تجوب الديناصورات الروبوتية في أمريكا ما بعد نهاية العالم، هي قيد التطوير المبكر في نتفليكس. في حين أن سلسلة سباقات Gran Turismo، لم تصل إلى موزع حتى الآن.



ولا يزال كلا المشروعين في مرحلة مبكرة من التطوير. ونتيجة لذلك من المحتمل ألا يجري بثهما قبل فترة طويلة. ومع ذلك، فإن حقيقة استمرار الشركة في تقديم مشاريع متلفزة وأفلام جديدة تظهر أنها ملتزمة بتوسيع علامة بلاي ستيشن التجارية إلى ما هو أبعد من مجرد أجهزة وألعاب الفيديو.



وبالإضافة إلى المشاريع الجديدة، أكدت الشركة أن سلسلة God of War، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في شهر مارس على أنها قادمة إلى أمازون، قد وصلت إلى Prime Video Streamer.



ولدى شركة بلاي ستيشن للإنتاج حاليًا العديد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ. ويبلغ مجموع المشاريع 10، وذلك وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة سوني بيكتشرز انترتينمنت، توني فينسيكيرا.

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