بميزة جديدة.. يوتيوب يشعل المنافسة مع تيك توك

الوكيل الإخباري - أعلن موقع "يوتيوب" اختباره لخاصية التسوق في خدمته للمقاطع المصورة القصيرة "شورتس"، بعد أيام فقط من إعلان "تيك توك" إطلاقه ميزة "شوب"، التي تمكّن المستخدمين من التسوق داخل التطبيق بالكامل.





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وأطلق "يوتيوب" ميزة التسوق على "شورتس" مع منشئي المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة، الذين يجربون حاليا القدرة على عرض المنتجات للبيع عبر متاجرهم الخاصة.



وتتيح الميزة للمستخدمين شراء المنتجات أثناء التمرير عبر مقاطع "شورتس" القصيرة.

سكاي نيوز

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