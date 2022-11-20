الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

الملك: نثق بقدرة قطر على تنظيم المونديال بشكل باهر

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية غرس القيم الوطنية لدى الأطفال

ولي العهد يكرم الرهوان

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

التربية ترعى حفل تكريم برنامج المدارس الصحية

الملك يحضر حفل انطلاق كأس العالم بالدوحة

الأحد، 20-11-2022 03:19 م

بميزة جديدة.. يوتيوب يشعل المنافسة مع تيك توك

457375


الوكيل الإخباري - أعلن موقع "يوتيوب" اختباره لخاصية التسوق في خدمته للمقاطع المصورة القصيرة "شورتس"، بعد أيام فقط من إعلان "تيك توك" إطلاقه ميزة "شوب"، التي تمكّن المستخدمين من التسوق داخل التطبيق بالكامل.

اضافة اعلان

وأطلق "يوتيوب" ميزة التسوق على "شورتس" مع منشئي المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة، الذين يجربون حاليا القدرة على عرض المنتجات للبيع عبر متاجرهم الخاصة.


وتتيح الميزة للمستخدمين شراء المنتجات أثناء التمرير عبر مقاطع "شورتس" القصيرة.

 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة













 




 

 


 

إقرأ ايضا
333

كيفية التقاط صورة بانورامية بهاتفك الذكي

download

غوغل تكشف عن خصائص جديدة للخرائط والبحث والتسوق

واتسا

سر كبير وراء ميزة "واتساب" الجديدة.. تعرف عليه

فيديو-2-1-1

اعتبارا من بداية 2023 ..حفظ كلمات المرور لن يعد مهما ويمكن نسيانها

مميزات-جوجل-كروم-1

نصف ملحقات غوغل كروم تقوم بجمع بياناتك الشخصية

19_2022-638043207019884524-988

تويتر: الحسابات الجديدة لا يمكنها الاشتراك في شارة التوثيق الزرقاء قبل 90 يوماً

أخبار متعلقة
3138e67499

طريقة استخدام ميزة وضع الصور في تطبيق تيك توك

d-54-ميزات-يوتيوب-سرية-عليك-تجربتها

ميزات يوتيوب سرية عليك تجربتها

06d77ef5-5e68-4462-a662-36b0aa8b51b2

ميزة جديدة من يوتيوب

استبدال-نقاط-تيك-توك

لصانعي المحتوى .. اليكم ميزة جديدة نادرة من تيك توك

635e93e24c59b76bfb2a79c9

مقترحات بحظر منصتي Google و YouTube في روسيا

202210231134201153M

يوتيوب يضيف علامة "هيلث" للفيديوهات الصحية الموثوقة