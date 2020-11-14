السبت 14-11-2020
الوكيل الاخباري

الأميرة غيداء تطلق جائزة الحسين لأبحاث السرطان

ضبط اسلحة نارية بحوزة 3 اشخاص بشمال المملكة

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

قــرار حكومــي هام خلال أيام وترقــب شعبــي

الملك : الحسين نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن

وفيات السبت 14/11/2020

أسعار الذهب السبت 14/11/2020

محطات مشرقة في الذكرى الـ 85 لميلاد الملك الحسين بن طلال

فرصة لسقوط الأمطــار مساء اليوم

وفيات كورونا.. 61 في المغرب و 14 بالجزائر




السبت، 14-11-2020 01:00 م

بميزة واحدة.. محرك بحث جديد يهدد غوغل كروم ويجذب الملايين

Brave-Blockchain-Browser-on-Ethereum-is-Rivaling-Google-Chrome-and-Mozilla-Firefox-Already


الوكيل الاخباري - يهدد محرك بحث جديد، سطورة محرك البحث الشهير "غوغل كروم"، الذي يعرف بأنه الأكثر شعبية بين مستخدمي الإنترنت، وذلك بفضل ميزاته الخاصة.

ووفقا لموقع "فوربس"، دخل محرك بحث "بريف Brave"، وهي كلمة تعني "الشجاع"، عالم محركات البحث بقوة، واستطاع جذب 20 مليون مستخدم من محركات البحث الأخرى مثل "غوغل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" و"سفاري".

وارتفع عدد مستخدمي متصفح "بريف" بنسبة 130 في المئة خلال عام واحد من إطلاقه، وذلك بسبب ميزاته الخاصة التي تشدد على خصوصية المستخدم.

وقال المدير التنفيذي لبريف، بريندن إيتش: "الناس سئمت من مراقبة الرأسمالية لهم خلال محركات البحث، وانتقل 20 مليون شخص لبريف لتجربة بحث جديدة تتيح لهم السيطرة على تجربتهم في الإنترنت بأنفسهم".

ويؤكد مؤسسو "بريف" أن محرك البحث لديهم يعمل بقوة وفعالية على حظر الإعلانات ومتتبعي التحركات على الإنترنت، بفضل ميزات خصوصية عالية.

ويأتي نجاح "بريف" الواضح خلال العام الماضي بفضل حملة لتشجيع السلطات على تضييق الخناق على هيمنة "غوغل كروم" على سوق المتصفحات.

وفي مارس الماضي، قدم "بريف" شكوى رسمية ضد غوغل إلى جهة إنفاذ اللوائح العامة لحماية البيانات الأيرلندية، حيث يوجد المقر الرئيسي لشركة غوغل في أوروبا، بحجة أن شركة البحث العملاقة تصرفت بشكل غير مسؤول فيما يتعلق بكيفية جمع ومشاركة البيانات الشخصية لمستخدميها.

ويضم "بريف" الآن 20.5 مليون مستخدم نشط شهريا، ارتفاعا من 8.7 مليون في نوفمبر 2019، و7 ملايين مستخدم نشط يوميا، ارتفاعا من 3 ملايين قبل 12 شهرا فقط.

اضافة اعلان
 

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
451

جوجل تضيف ميزة جديدة لـ Gmail.. تعرف عليها

انستقرام-مشكلة-تقنية-توقف-انستغرام-فجاءة-كيف-تتصفح-انستجرام-بدون-إنترنت

كيفية إيقاف تشغيل إيصالات القراءة للرسائل في انستغرام

instamessengermerge.0.0

فيسبوك يوفر ميزة الرسائل ذاتية الحذف لتطبيقي ماسنجر وانستغرام

التقاط

انستغرام يطرح إعادة تصميم لصفحته الرئيسية

1fa5a901-1fee-11eb-b6fd-ecc1bfdbf55f

بعد مدة قصيرة على إصدار بلايستيشن 5 .. شكاوى كبيرة من المستخدمين!

wjoel_1777_180403_youtube_003.0

بسبب الوباء .. يوتيوب يتخلى عن تقليد سنوى عمره 10 أعوام

أخبار متعلقة
5cc86f31768b3e05177244e3

غوغل تحرم مستخدمي تطبيق صورها الشهير على الهواتف من ميزة مهمة!

Baaz

إطلاق النسخة التجريبية لمنصة باز للتواصل الاجتماعي

انستغرام5

خلل في عمل إنستغرام بعدد من دول العالم

lead-img-facebook-messenger-new-logo-1280x720

أضخم تغيير بفيسبوك ماسنجر.. مميزات جديدة للرسائل