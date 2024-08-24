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بوقت قياسي.. بيع 10 ملايين نسخة من لعبة فيديو

لعبة الفيديو المباعة
لعبة الفيديو "بلاك ميث: ووكونج" الصينية
السبت، 24-08-2024 02:37 م

الوكيل الإخباري-   بيعت 10 ملايين نسخة من لعبة الفيديو "بلاك ميث: ووكونج" الصينية الصنع خلال 83 ساعة فقط، لتكون أسرع عملية بيع افتتاحية في تاريخ هذا المجال.

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وأعلنت الشركة المطورة "جيم ساينس" عبر منصة "إكس" أن اللعبة، المدعومة من جانب شركة "تينسنت" القابضة، حققت هذا العدد التاريخي بحلول أمس الجمعة بتوقيت بكين، بعد طرحها يوم الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت.


ووصلت ذروة المستخدمين المتزامنين، التي تقيس عدد الأشخاص الذين يلعبون في وقت واحد في أنحاء العالم، إلى 3 ملايين عبر منصات "بي سي" و"بلاي ستيشن".


ويبلغ سعر اللعبة 38 دولارًا في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، مقابل 60 دولارًا في الولايات المتحدة، وتتجه بقوة نحو السوق ، حيث تعرض اللعبة المعابد التاريخية الصينية.


وقال دانيل أحمر، المحلل لدى شركة "نيكو بارتنرز"، إن "ووكونج" صارت مربحة منذ يومها الأول، وقد حققت أكثر من 450 مليون دولار في إجمالي العائدات على مدار الأيام الثلاثة الأولى من طرحها.

 

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