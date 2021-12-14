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الثلاثاء، 14-12-2021 02:29 م

بولندا تحقق مع آبل بشأن شفافية تتبع التطبيق

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الرقابة على المنافسة البولندية عن تحقيق مع شركة آبل بشأن تغييرات السياسة عبر منصتها للأجهزة المحمولة التي تؤثر في كيفية تتبع تطبيقات الجهات الخارجية لمستخدمي iOS من خلال المطالبة بطلب إذن قبل الحصول على البيانات.

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وقال مكتب المنافسة وحماية المستهلك UOKiK في البلاد إنه فتح تحقيقًا في التغييرات التي طرأت على كيفية عمل منصة الأجهزة المحمولة من آبل فيما يتعلق بميزة شفافية تتبع التطبيقات ATT التي تتطلب من مطوري التطبيقات مطالبة مستخدمي iOS بالحصول على إذن لتتبعهم لاستهداف الإعلانات.

 

وأعلنت عملاقة التكنولوجيا عن ميزة شفافية تتبع التطبيقات في الصيف الماضي. وأطلقتها، بعد بعض التأخير واعتراضات المعلنين المستمرة، مع iOS 14.5 في وقت سابق من هذا العام.


وكتب مكتب المنافسة وحماية المستهلك UOKiK في إعلان صحفي عن التحقيق: من الناحية العملية، هذا يعني أن آبل قد قللت بشكل كبير من قدرة تطبيقات الطرف الخارجي على الحصول على البيانات الشخصية عبر iOS من أجل إرسال إعلانات مخصصة.

 

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لم يعد يتم جمع معلومات المستخدمين وأنهم لا يتلقون إعلانات مخصصة. في الوقت نفسه، نشأت شكوك حول ما إذا كانت القواعد التي وضعتها الشركة لم يتم تصميمها للترويج لخدمتها الإعلانية Apple Search Ads، مما قد يمثل انتهاكًا لمبادئ المنافسة.


وأضاف توماش كروستني، رئيس UOKiK، في بيان: تمثل تصرفات الشركات الرقمية العملاقة تحديًا لسلطات مكافحة الاحتكار في جميع أنحاء العالم. أثناء إجراء التحقيق، نريد فحص ما إذا كانت إجراءات آبل قد تهدف إلى القضاء على المنافسين في السوق لخدمات الإعلانات المخصصة، والهدف هو بيع خدماتها بشكل أفضل نحقق فيما إذا كانت هذه حالة إساءة استخدام استبعادية لقوة السوق.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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