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الأحد، 22-08-2021 11:48 ص

بيانات الرجال تساوي أموالا أكثر من بيانات النساء ..5 تطبيقات لتجميع بيانات المستخدمين

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الوكيل الإخباري-كشف بحث جديد عن أكثر التطبيقات التي تقوم بجمع أكبر كمية من المعلومات عن المستخدمين ومشاركتها مع طرف ثالث.

وبحثت شركة الذكاء الرقمي MiQ Digital في قيمة بيانات الفرد، ولماذا تريد الشركات هذه المعلومات، وأيها تجمع أكثر التفاصيل وتشاركها مع شركات الطرف الثالث.

واكتشفت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن بيانات الرجال يُنظر إليها على أنها تساوي أموالاً أكثر من بيانات النساء، وإذا كان عمرك بين 18 و24 عامًا، فإن الشركات مستعدة لدفع 60 في المائة أكثر مقابل التفاصيل الخاصة بك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وفي عام 2018، قال 47 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة إنهم قلقون بشأن كيفية استخدام الشركات لبياناتهم، مقارنة بنسبة 24 في المائة فقط في عام 2020، ويعترف 36 بالمائة من البريطانيين بأنهم على استعداد لمشاركة جميع بياناتهم مقابل الحصول على مقابل مادي.

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لكن شركة MiQ Digital تقول إن المستخدمين يقدمون هذه البيانات بالمجان للشركات عند استخدام تطبيقات مثل غوغل وفيس بوك وغيرها.

 

ما التطبيقات التي تجمع أكبر قدر من البيانات عنك؟

فيسبوك – 86%
إنستغرام 86%
كلارنا – 64%


أوبر – 57%
أي باي - 50%

 

التطبيقات التي تشارك أكثر البيانات مع طرف ثالث

إنستغرام 79%
فيسبوك – 57%
لينكد إن – 50%
أوبر إيتس – 50%
ترين لاين – 43%

 

 24 - د ب أ

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