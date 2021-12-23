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الخميس، 23-12-2021 02:15 م

تبدأ اختبارات معرفات محفظة آبل في العام المقبل

لماذا_سميت_شركة_ابل_بهذا_الاسم؟


الوكيل الإخباري - عندما طرحت آبل تطبيق المحفظة المحدث في شهر يونيو، قالت الشركة إنها تعمل على ضمان إمكانية استخدامها لتجاوز أمن المطار، وأوضحت إدارة أمن النقل الآن موعد حدوث ذلك.

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ووفقًا لملخص حدث من تحالف التكنولوجيا الآمنة، تخطط إدارة أمن النقل لدعم معرفات محفظة آبل في مطارين في شهر فبراير.

وإذا نجح الاختبار، فإنه يتم توسيعه ليشمل مطارات في ولايتين أخريين في الشهر التالي.

وتعد محفظة آبل بمثابة أول معرّف رقمي تقبله إدارة أمن النقل (ناهيك عن برامج الفحص المسبق التي يتم تشغيلها بشكل خاص مثل Clear). ولكن من المتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل منصات أخرى في المستقبل.


ويوضح ملخص الحدث: بدلاً من قيام موظفي إدارة أمن النقل بفحص بطاقة الهوية الفعلية، ومقارنة صورة هوية المسافر يدويًا بوجهه، والتحقق من معلومات الرحلة، تعمل الآلة على أتمتة العملية. ينقر المسافرون على قارئ NFC أو يستخدمون ماسح ضوئي QR لبدء تبادل البيانات. ويكون أحد موظفي إدارة أمن النقل حاضرًا للإشراف على عملية التحقق والتحقق منها.


وليس من الواضح في هذه المرحلة أي أربعة مطارات في الولايات المتحدة تشارك في هذا البرنامج التجريبي. ووعدت الشركة بإطلاق الميزة أولاً في أريزونا وكونيتيكت وجورجيا وأيوا وكنتاكي وماريلاند وأوكلاهوما ويوتا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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