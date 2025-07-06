تجنب الدفع الزائد.. كيف تشتري اللابتوب الأنسب لك؟

الوكيل الإخباري- مع تزايد الاعتماد على أجهزة اللابتوب في الدراسة والعمل والترفيه، يقع كثيرون في حيرة عند الشراء، بين تنوّع الماركات والموديلات والأسعار. لتجنّب دفع مبالغ غير ضرورية أو شراء جهاز دون المواصفات المطلوبة، إليك 6 خطوات أساسية لاختيار لابتوب مناسب وذكي:

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حدد احتياجاتك الفعلية

ابدأ بتحديد استخدامك اليومي: هل تحتاجه للأعمال المكتبية وتصفح الإنترنت؟ أم للألعاب وتحرير الفيديو؟ هذا سيساعدك على تحديد الفئة المناسبة والمواصفات المطلوبة.

لا تنخدع بالمواصفات التسويقية

بعض الشركات تروّج لأرقام جذابة قد لا تعكس الأداء الحقيقي. ركّز على المكونات الأساسية مثل المعالج (CPU)، الذاكرة (RAM)، ونوع وحدة التخزين (SSD مقابل HDD).

تجنب الموديلات الجديدة جدًا

الأجهزة الحديثة غالبًا ما تكون أغلى، وتضم تقنيات لم تُختبر بعد. الأفضل هو اختيار موديل أُطلق منذ عام أو اثنين، تكون جودته مُثبتة وسعره أقل.

فكّر في الأجهزة المجددة (Refurbished)

اللابتوبات المُجددة من الشركات تأتي بحالة شبه جديدة، وسعر أقل كثيرًا، لكنها تقدم نفس الأداء تقريبًا. فقط تأكد من وجود ضمان رسمي.

قارن الأسعار قبل الشراء

استخدم مواقع مقارنة الأسعار، ولا تغفل عن العروض الموسمية (مثل الجمعة البيضاء أو تخفيضات العودة للمدارس). اختر متاجر موثوقة توفّر الضمان والاستبدال.

جرّب الجهاز عمليًا

حتى مع أفضل المواصفات، قد لا يكون الجهاز مريحًا. اختبر لوحة المفاتيح وجودة الشاشة من حيث الزوايا والسطوع، خصوصًا إذا كنت ستستخدمه لفترات طويلة.



الاختيار الذكي للجهاز لا يعني شراء الأغلى، بل الأكثر توافقًا مع احتياجاتك الفعلية وبأفضل قيمة ممكنة.