تحديث جديد يدعم تطبيق صور جوجل بميزات تحرير الفيديو الاحترافية

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طرحت شركة جوجل الأمريكية، تحديثا جديدا لتطبيق تعديل وتحرير الصور التابع لها "صور جوجل"، والذي يقدم المزيد من الميزات والخصائص لمحرر فيديو جديد بإمكانيات احترافية.اضافة اعلان
حيث كان التطبيق يتيح لمستخدميه في السابق قص وتدوير مقاطع الفيديو فقط إلى جانب إضافة تعديلات عليه، الا انه مع التحديث الجديد سوف يتيح لك محرر الفيديو أكثر من 30 خيار إضافي بالنسبة لتعديل الفيديو، بما في ذلك التعديل على المنظور الخاص بالفيديو، إضافة الفلترات، التحكم في السطوع، التشبع والمزيد.
ويتيح التحديث الجديد لمشتركي خدمة Google One، على مميزات إضافية لتحرير الصور وهي حصرية لهواتف Pixel، والتي تتيح لك إضافة خلفية للصور والتحكم في عزلها والمزيد، وهي خواص تحمل الأسماء Portrait Light وPortrait Blur، تعتمد أدوات التحرير الجديدة على تقنية التعلم الآلي.
وستظهر الاقتراحات الديناميكية واقتراحات Sky الألوان تلقائيا، بالإضافة إلى إمكانية ضبط التباين على الصور لجعلها أكثر إرضاءً للعين، وستكون هذه الميزات متاحة مشتركي خدمة "جوجل ون" الذين يملكون هواتف تعمل بنظام التشغيل أندرويد 8 والأحدث، ومع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت أو أكثر.
المصدر : صدى البلد