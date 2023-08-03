تحديث كروم يقدم تحسينات مفيدة للبحث على الهاتف المحمول

الوكيل الإخباري - أعلنت غوغل هذا الأسبوع عن طرح تحسينات على ميزات البحث على كروم موبايل. وستتوفر بعض هذه الميزات الجديدة فقط على نظام أندرويد، بينما سيتوفر البعض الآخر على أجهزة iOS وأندرويد.



وأهم الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها تتعلق بالبحث. واعتماداً على ما إذا كان موقع الويب متوافقاً مع ميزة كروم الجديدة هذه أم لا، ستتمكن من رؤية اقتراحات البحث ذات الصلة عند النقر على شريط عنوان المتصفح. ويظهر قسم جديد يسمى "متعلق بهذه الصفحة" عند النقر على شريط عناوين كروم لتزويدك باقتراحات لعمليات البحث الأخرى المتعلقة بالصفحة التي تقرأها حالياً.

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ويجعل ذلك البحث عن مزيد من المعلومات حول ما تقرأه أسهل بكثير ويزيل تماماً الحاجة إلى فتح صفحة جديدة وكتابة كلمات بحث جديدة قد تمنحك أو لا تمنحك الإجابات التي تحتاجها.



وإذا كنت تحب معرفة الاتجاهات السائدة في أي وقت وكان لديك جهاز أندرويد، يمكنك الآن مشاهدة عمليات البحث الشائعة على غوغل مباشرة في شريط عناوين كروم. ويمكنك ببساطة فتح علامة تبويب جديدة في المتصفح، والنقر على شريط العناوين والتمرير لأسفل لمعرفة ما هو شائع.



وسيسمح لك النقر فوق بحث شائع بمشاهدة نتائج البحث عن هذا الموضوع ومعرفة المزيد عنه. وعلى الرغم من أن هذه الميزة ليست متاحة بعد لمستخدمي iOS، إلا أن غوغل تقول إنها ستصدرها في وقت لاحق من هذا العام.



وتمت إضافة مفيدة أخرى إلى كروم، وهي ليست ميزة جديدة في الواقع، ولكنها تحسين لميزة موجودة. وحصلت ميزة Touch to Search، وهي ميزة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة عن كلمة أو عبارة مباشرة من صفحة ويب، على ترقية صغيرة.



ويمكن لمستخدمي أندرويد الآن العثور على عمليات البحث ذات الصلة باستخدام اللمس للبحث. فعندما تنقر الآن مع الاستمرار على كلمة، ستحصل على دائرة في أسفل صفحة الويب تعرض عمليات البحث ذات الصلة. وهذا متاح فقط على أندرويد.



وأخيراً، حصلت ميزة اقتراحات البحث على كروم لنظام iOS على ترقية صغيرة أيضاً. وبدلاً من ظهور ستة اقتراحات عند بدء الكتابة في شريط عناوين كرم، سيتم إعطاؤك الآن 10. وبالطبع، ستظهر أكثرها صلة في الجزء العلوي، ولكن يمكنك التمرير لأسفل للحصول على مزيد من الخيارات. هذه الميزة متاحة بالفعل على نظام أندرويد، ولكن يمكن لمستخدمي iOS الآن الاستمتاع بها أيضاً.

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