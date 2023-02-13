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الإثنين، 13-02-2023 03:54 م

تحديث مذهل من واتساب.. إرسال 100 صورة برسالة واحدة

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الوكيل الإخباري - فيما يواجه مستخدمو تطبيق "واتساب" الشهير، العديد من القيود، أثناء تواصلهم مع الآخرين، مثل حجم الفيديوهات وعدد الصور التي يمكن إرسالها، كشف تحديث جديد عن ميزة مذهلة تمكنهم من إرسال 100 صورة في الرسالة الواحدة.

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وقريباً سينتهي سقف الـ30 صورة التي يمكن إرسالها في المحادثات الشخصية والمجموعات، بحسب ما ذكره موقع "WaBetaInfo" التقني.


كما أضاف أن التحديث الجديد في التطبيق سيمكّن المستخدمين

من إرسال حتى 100 صورة في الرسالة الواحدة.


ميزة جديدة
وقال إنه يجري حالياً اختبار الميزة الجديدة في النسخة التجريبية "بيتا" من قبل عدد من المُختبِرين، بعد إدخالها في التحديث الجديد الخاص بتلك النسخة.
وحصل الموقع على لقطة شاشة (screenshot) تظهر واجهة "واتساب" أثناء تحميل صور، فظهرت ملاحظة في الأسفل، تقول إن الحد الأقصى 100 صورة وليس 30 صورة كما هو حاليا.


وبحسب الموقع التقني، فإن هذه الميزة ستجعل الأمر أسهل على المستخدمين لمشاركة ألبومات صورهم مع أصدقائهم وعائلاتهم.

 

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