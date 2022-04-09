تحديث مفاجئ من واتساب يطال ملايين المستخدمين

الوكيل الإخباري -ذكر تقرير إخباري أن تطبيق التواصل الفوري "واتساب" أطلق تحديثا مفاجئا، غيّر من إعدادات حسابات ملايين المستخدمين.





وقال موقع (WABetaInfo)، الذي يتابع أخبار التطبيق أولا بأول، أن التحديث المفاجئ لـ"واتساب" يأتي في إطار محاولة حماية الخصوصية، في أثناء استخدام الرسائل التي تختفي ذاتيا.

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وكان "واتساب" أضاف العام الماضي خدمة الرسائل التي تختفي تلقائيا، وتتيح حذف الرسائل بعد فترة محددة من الوقت.



لكن إذا كان المستخدم يشغّل خدمة (auto-saving)، أي الحفظ التلقائي للوسائط مثل الصور والفيديوهات يمكن أن تبقى وسائط الرسائل في التطبيق.



ويمثل هذا الأمر خرقا للخصوصية، لذلك قرر "واتساب" إجراء تغيير.

سكاي نيوز