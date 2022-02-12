تحذير لمستخدمي "أندرويد".. هكذا تسرق الصور الشخصية

الوكيل الاخباري - تم تحذير مستخدمي "أندرويد"من عملية احتيال جديدة تستخدم إصداراً مزيفاً من متصفح الويب Chrome الشهير لسرقة الصور الخاصة والشخصية.



ويبدأ هجوم الرسائل النصية القصيرة الأخير برسالة نصية بسيطة تشير إلى أنه أرسل طردا إلى المستلم ولكن لم يتم تسليمه. ثم يتبع ذلك رابط ينقل الضحية إلى صفحة ويب مزيفة حيث يجري حثهم على تنزيل تطبيقات مثل Chrome أو تطبيق "أندرويد" الخاص بشركة التوصيل.



وبمجرد التثبيت، تبدأ التطبيقات المزيفة بعد ذلك في تثبيت البرنامج الضار Roaming Mantis، الذي يمكن أن ينتهي به الأمر إلى إحداث فوضى في الأجهزة وتسليم الملفات الشخصية للغاية إلى القراصنة.



وعلى عكس بعض الهجمات، التي تحاول الوصول إلى المعلومات المصرفية، يتجه هذا التهديد الأخير مباشرة إلى ألبوم الصور الخاص بك، حيث يكون قادرا تماما على تنزيل كل صورة من صورك وألبوماتك.

اضافة اعلان

العربية