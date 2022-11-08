الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

ايعاز هام من وزير الإدارة المحلية بشأن التجمعات السكانية الموجودة خارج التنظيم

خبير تربة يوضح حول انهيار بناية اللويبدة

بعد السحب الأول.. تحميل 130 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

13 ألف برميل يوميا واردات الأردن من نفط العراق خلال أكتوبر

صحة البلقاء تكشف مصدر اصابة شخص بجرثومة إي كولاي

محافظ عجلون: شهر على تجهيز البنية التحتية والطرق لتلفريك عجلون

اليمن .. اغتيال مستشار وزير الدفاع وأحد مرافقيه في مأرب

مذكرة تفاهم أردنية إماراتية إسرائيلية للاستمرار في دراسات جدوى المياه والطاقة

تعليق جميع نشاطات كرة اليد في المملكة حداداً على اللاعب العطاري

الثلاثاء، 08-11-2022 01:03 م

تحذير لمستخدمي أندرويد .. 4 تطبيقات يجب حذفها فوراً

102-184136-google-warns-millions-of-android-u_700x400


الوكيل الإخباري-كشف خبراء الأمن السيبراني أن مجموعة خطيرة من التطبيقات على أندرويد، مليئة بالفيروسات، والتي تم تنزيلها مجتمعة أكثر من مليون مرة.

اضافة اعلان


وتمكنت هذه التطبيقات الضارة من تجاوز أنظمة الكشف وعلى متجر "غوغل بلاي" (Google Play).


وأفاد الخبراء بأنهم عثروا على أربعة تطبيقات تخفي جزءا من البرامج الضارة المعروفة باسم HiddenAds.


ويستخدم المخترقون السيبرانيون "تكتيك المماطلة" في البداية لاستدراج المستخدم إلى شعور زائف بالأمان. ولذلك لن تلاحظ أي خطأ على الفور، ما يجعلك أقل ميلا للشك في التطبيق وحذفه.


ولكن بعد بضعة أيام، يبدأ التطبيق في العمل الضار، ويفتح مواقع التصيد الاحتيالي في متصفح "كروم".


ووفقا لشركة Malwarebytes، التي تعمل على فحص ومكافحة البرمجيات الخبيثة، والتي كشفت الحيلة الأخيرة، يتضمن أحدها محتوى للبالغين يؤدي إلى صفحات تصيد، لإخبار المستخدم بأنه تعرض إلى فيروس أو بحاجة إلى إجراء تحديث.


والأكثر إثارة للقلق، أن علامات التبويب تفتح سرا في الخلفية، حتى عندما يكون جهازك مقفلا.


وتحذر Malwarebytes: "عندما يفتح المستخدم قفل أجهزته، يفتح كروم بأحدث موقع. ويتم فتح علامة تبويب جديدة بموقع جديد بشكل متكرر، ونتيجة لذلك، فإن إلغاء قفل هاتفك بعد عدة ساعات يعني إغلاق علامات تبويب متعددة.

 

وسيكون سجل متصفح المستخدمين أيضا قائمة طويلة من مواقع التصيد الاحتيالي السيئة".


ما هي هذه التطبيقات الضارة؟

هناك أربعة تطبيقات مرتبطة بالبلوتوث تم اكتشاف أنها تحتوي على البرامج الضارة HiddenAds. وهي:


- Bluetooth Auto Connect
-  Bluetooth App Sender
- Driver: Bluetooth, USB, Wi-Fi
- Mobile Transfer: smart switch
وإذا كان لديك أي منها مثبتا على هاتفك، فمن الأفضل أن تقوم بحذفها على الفور. ومن المفيد أيضا تشغيل أي برنامج فحص مضاد للفيروسات مثبت على هاتفك.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
أفضل بدائل تويتر

5 بدائل لتطبيق تويتر يمكنك استخدامها

image (2)

قرار من تويتر بحظر حسابات هؤلاء الأشخاص !

image (1)

على خطى تويتر.. "ميتا" تخطط لتسريح الآلاف من موظّفيها

2022117153920331R7

كيفية تفعيل "عدم الإزعاج" في ويندوز 11

WhatsApp Image 2022-11-07 at 15.02.31

السعودية تُعلن اطلاق اول شركة لصناعة السيارات الكهربائية

whatsapp-phone

بخطوات بسيطة.. دردش على واتساب بدون بطاقة SIM

أخبار متعلقة
202211221149251GX

كيفية إعداد جدول لوقت النوم على جهاز أندرويد

telegram-iphone1(1)

مؤسس تليغرام يهاجم شركة ابل .. ما السبب؟

Storage-Boost

حيلة لتفريغ مساحة على آيفون دون حذف تطبيقاتك المفضلة

xvmb036368c-b008-11e7-a8af-8df631bec9b0

تعرف على 3 حيل يلجأ لها مطورو التطبيقات لإبقاء الأطفال ملتصقين بالشاشات!

Capture

خبير تقني يحذر من تطبيقات تحريك الصور

2022921223342513NN

خطوات نقل رسائل واتساب من اندرويد إلى ايفون