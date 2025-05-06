تحذير من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض

الوكيل الإخباري- أعلن سيرغي بوغاتشيوف، مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم عن انخفاض التوهجات الشمسية في الثلث الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 .



ولكن وفقا له، عدد العواصف المغناطيسية التي حصلت على الأرض أكبر بكثير من العام الماضي.

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ويقول: "انخفضت التوهجات الشمسية بنحو 15 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، من يناير إلى أبريل، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024".



ويضيف بأنه حدثت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي ثماني توهجات من أعلى فئة X، أما في هذا العام فكانت خمسة فقط. كما انخفض عدد التوهجات من الفئة M من 170 إلى 150. في حين بقي عدد التوهجات من الفئة C ظل تقريبا كما هو (921 مقابل 965).



ويقول: "ولكن بالعكس من ذلك، ارتفع عدد العواصف المغناطيسية هذا العام بشكل حاد. فإذا كانت الفترة من يناير إلى أبريل 2024 قد شهدت 8 أيام فقط من العواصف، فقد بلغ عددها 21 يوما خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، أي أكثر بمرتين ونصف".



ويعود السبب الرئيسي لذلك وفقا له، إلى تشكل ثقوب إكليلية كبيرة على الشمس، التي كانت شبه معدومة في العام الماضي. وكانت أكبر العواصف التي شهدناها هذا العام حتى الآن هي العاصفة G4.0 (على مقياس من 5 نقاط) التي حدثت في الأول من يناير والعاصفة G3.67 في 16 أبريل.



ويشير العالم إلى أن أكبر التوهجات في عامي 2024 و2025 حدث في نفس التاريخ - 23 فبراير، حيث وصل التوهج هذا العام إلى مستوى X2.0، وفي العام الماضي وصل إلى مستوى X6.3.



ووفقا له، تظهر هذه الملاحظات علامات واضحة على إعادة هيكلة النشاط الشمسي، سواء في المستويات المطلقة أو في مساهمة العوامل المختلفة.

ولكن لا يتضح منها ما إذا كان هذا يعني بداية انخفاض نشاط الدورة الشمسية.



ويقول: "يمكن الإشارة إلى أنه في العام الماضي، بدأ الارتفاع الحاد في التوهجات والنشاط المغناطيسي على وجه التحديد في النصف الأول من شهر مايو، عندما تم تسجيل أول العواصف المغناطيسية من الفئة الأعلى منذ 20 عاما".

RT