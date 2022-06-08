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الأربعاء، 08-06-2022 07:37 ص

تحذير هام لمستخدمي واتس آب وفيسبوك وإنستغرام

فيس


الوكيل الإخباري - حُذر مستخدمو "واتس آب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" من مخاطر وانتشار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على التطبيقات المملوكة لشركة Meta.

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وكشفت دراسة جديدة أنه منذ بداية عام 2021، كلفت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة الضحايا 800 مليون جنيه إسترليني إجمالا، مع سرقة أكثر من 2000 جنيه إسترليني للضحية. وتبدأ العديد من عمليات الاحتيال هذه على المنصات الثلاث الرئيسية التي يستغلها المجرمون.


ويعد "إنستغرام" التطبيق الأكثر استهدافا لعمليات الاحتيال (32%)، يليه "فيسبوك" (26%) و"واتس آب" (تسعة بالمائة).


وتأتي هذه الإحصائيات من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، التي قالت بين بداية عام 2021 ونهاية مارس 2022، وقع أكثر من 46000 شخص ضحية لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.


وكان النوع الأكثر شيوعا من عمليات الاحتيال هو خدعة الاستثمار بالعملات المشفرة، حيث خسر الضحايا 459 مليون جنيه إسترليني بعد خداعهم في فرص استثمارية مزيفة.


وكانت "بيتكوين" هي العملة التي يستهدفها المحتالون إلى حد بعيد، حيث يدفع 70% من الضحايا بهذه العملة.


وفي معرض حديثها عن خطر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، قالت لجنة التجارة الفدرالية: "يزعم المحتالون الاستثماريون أنهم يستطيعون الحصول بسرعة وسهولة على عوائد ضخمة للمستثمرين. لكن هذه الاستثمارات في العملات المشفرة تذهب مباشرة إلى محفظة المحتال. وأفاد الأشخاص أن مواقع الويب والتطبيقات الاستثمارية تسمح لهم بالتتبع نمو عملاتهم المشفرة، لكنها كلها مزيفة. وأبلغ بعض الأشخاص عن إجراء سحب "اختبار" صغير - يكفي فقط لإقناعهم بأنه من الآمن الدخول في كل شيء. وعندما يحاولون حقا صرف النقود، يُطلب منهم إرسال المزيد من العملات المشفرة مقابل رسوم (وهمية)، وهم لا يفعلون ذلك لاستعادة أي من أموالهم".


وللأسف، إحدى عمليات الاحتيال المكلفة للغاية للأفراد هي الحيل الرومانسية حيث يفترس المحتالون رغبة الناس في الحب لابتزاز الأموال منهم. ويبلغ متوسط المبلغ المسروق من عمليات الاحتيال هذه لكل فرد ما يقرب من 8000 جنيه إسترليني.


ونصحت لجنة التجارة الفدرالية:


- سيضمن المحتالون فقط الأرباح أو العوائد الكبيرة. لا يوجد ضمان على الإطلاق لاستثمار العملات المشفرة لكسب المال، ناهيك عن الأموال الكبيرة
- لن يطلب منك أي شخص شرعي شراء عملة معماة. ليس لحل مشكلة، وليس لحماية أموالك. وهذه عملية احتيال.


- لا تخلط أبدا بين نصائح المواعدة والاستثمار عبر الإنترنت. إذا أراد أحد المهتمين بالحب أن يوضح لك كيفية الاستثمار في العملات المشفرة، أو يطلب منك إرسال تشفير، فهذه عملية احتيال.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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