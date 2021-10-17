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الأحد، 17-10-2021 03:21 م

تحسين أداء البطارية في iOS 15

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الوكيل الإخباري - أطلقت آبل نظام iOS 15 منذ شهر تقريبًا، ولازالت التحديثات تصدر بشكل دوري لهذا النظام لكي تحسن من أدائه. 

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وقد حصل النظام على الكثير من التعليقات السلبية من ناحية أداء البطارية خاصةً مع الهواتف القديمة قليلًا.


ويظن البعض أن النظام قد تسبب في استهلاك البطارية بشكل أكبر، ولكن يضم النظام مجموعة مميزات متنوعة قد تسبب في نفاذ البطارية.

 

لذلك يجب عليك اغلاق هذه الإعدادات في البداية إذا كنت تشتكي من نفاذ البطارية بشكل سريع، كما تعمل هذه الإعدادات على زيادة أداء الجهاز بشكل كبير.

 

تظل بعض التطبيقات تعمل في خلفية الهاتف حتى وإن لم تكن تستخدمها، ويتسبب ذلك في نفاذ البطارية بشكل سريع.


وتحتاج بعض التطبيقات لأن تعمل في الخلفية حتى تتمكن من جمع البيانات عنك وإرسال التنبيهات بشكل مستمر.


ولكن تستطيع إيقاف بعض هذه التطبيقات من أجل تحسين أداء البطارية بشكل كبير وتقليل استخدام البيانات.

 

تظل بعض التطبيقات تعمل في خلفية الهاتف حتى وإن لم تكن تستخدمها، ويتسبب ذلك في نفاذ البطارية بشكل سريع.


وتحتاج بعض التطبيقات لأن تعمل في الخلفية حتى تتمكن من جمع البيانات عنك وإرسال التنبيهات بشكل مستمر.


ولكن تستطيع إيقاف بعض هذه التطبيقات من أجل تحسين أداء البطارية بشكل كبير وتقليل استخدام البيانات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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