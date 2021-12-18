السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

الاستثمارات الكلية في العقبة تصل لـ 26 مليار دينار

الملك يشيد بدعم غوتيريس الثابت للحلول السياسية للنزاعات

انقاذ حياة مواطن وسط مدينة الزرقاء

مصدر: قرارات جديدة من الاوبئة بشأن احتفالات رأس السنة خلال ايام

الأمانة: اللحوم الجورجية الواصلة صالحة للاستهلاك وتم إجازتها

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": السيدة التي طلبت تدخُل السفارة الأردنية في الجزائر ليست "أردنية"

الشبول لـ"الوكيل الاخباري": الخصاونة يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه وابنته بكورونا

6 شبان يهددون بالانتحار في مأدبا.. والمحافظ يوضح - صور

الثلاثاء .. الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء

محافظ مأدبا: حصرنا مناطق الانهيارات وجاهزون للمنخفض

السبت، 18-12-2021 03:30 م

تدقيق في حصص إنتاجية أمازون وممارسات المراقبة

51917585-0-image-a-20_1639739301258


الوكيل الإخباري - قدمت مجموعة من مساهمي شركة أمازون قرارًا يطلب من مجلس الإدارة إجراء تدقيق مستقل بشأن الصحة والسلامة في مكان العمل.

اضافة اعلان

ويدعو القرار إلى إجراء التدقيق من خلال معلومات من موظفي أمازون وخبراء في السلامة والمراقبة في مكان العمل.

وجاء في قرار المساهمين: بينما تسعى أمازون جاهدة لتكون المكان الأكثر أمانًا للعمل على الأرض، فإن هناك حاجة إلى مراجعة الممارسات التي جعلت الشركة رائدة في إصابات مكان العمل وهدفًا للنقد والتنظيم.

وأضاف القرار: مع ربط حصص المراقبة والإنتاجية بمعدلات الإصابة المرتفعة، نحث أمازون على إجراء تدقيق مستقل لهذه الممارسات.


وإذا لم تطعن الشركة في القرار، فسيصوت المساهمون عليه في اجتماع المساهمين السنوي للشركة في شهر مايو.


وقدمت ماري بيث غالاغر، مديرة المشاركة في Domini Impact Investments، القرار. وقالت: إن الشركة بحاجة إلى تقييم نموذج أعمالها، فضلاً عن معدلات الإصابات العالية.


وأشارت غالاغر إلى العديد من قضايا السلامة والمخاوف التي أثيرت بشأن أماكن عمل الشركة أثناء الوباء. كما أشارت إلى مقتل ستة أشخاص في مستودع أمازون في إلينوي الذي ضربه إعصار يوم 10 ديسمبر.

 

وقالت غالاغر في بيان: أثارت جميع الحوادث تساؤلات جادة وأخذت تدقيقًا من جانب المشرعين والمنظمين والجمهور. وتريد Domini Impact Investments من التدقيق أن يفحص الطريقة التي تساهم بها مقاييس إنتاجية الموظفين والمراقبة في بيئة عمل أقل أمانًا واستقرارًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-843734818

الهند فرضت غرامة على أمازون بقيمة 26.3 مليون دولار

شركة-جوجل

جوجل قيد التحقيق لكيفية تعاملها مع العاملات السود

6123e0324932030018457fa3

أديداس باعت أكثر من 22 مليون دولار في NFT

Free-Courses-for-learning-adobe-muse-in-arabic

أدوبي لديها محرر صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الويب

ezgif.com-gif-maker-2021-12-18T135641.198

تيك توك تدخل مجال المطاعم عبر TikTok Kitchen

medium_2021-07-28-1ba0d7faee

تيك توك تطلق خادم ديسكورد