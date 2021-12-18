تدقيق في حصص إنتاجية أمازون وممارسات المراقبة

الوكيل الإخباري - قدمت مجموعة من مساهمي شركة أمازون قرارًا يطلب من مجلس الإدارة إجراء تدقيق مستقل بشأن الصحة والسلامة في مكان العمل.





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ويدعو القرار إلى إجراء التدقيق من خلال معلومات من موظفي أمازون وخبراء في السلامة والمراقبة في مكان العمل.





وجاء في قرار المساهمين: بينما تسعى أمازون جاهدة لتكون المكان الأكثر أمانًا للعمل على الأرض، فإن هناك حاجة إلى مراجعة الممارسات التي جعلت الشركة رائدة في إصابات مكان العمل وهدفًا للنقد والتنظيم.



وأضاف القرار: مع ربط حصص المراقبة والإنتاجية بمعدلات الإصابة المرتفعة، نحث أمازون على إجراء تدقيق مستقل لهذه الممارسات.



وإذا لم تطعن الشركة في القرار، فسيصوت المساهمون عليه في اجتماع المساهمين السنوي للشركة في شهر مايو.



وقدمت ماري بيث غالاغر، مديرة المشاركة في Domini Impact Investments، القرار. وقالت: إن الشركة بحاجة إلى تقييم نموذج أعمالها، فضلاً عن معدلات الإصابات العالية.



وأشارت غالاغر إلى العديد من قضايا السلامة والمخاوف التي أثيرت بشأن أماكن عمل الشركة أثناء الوباء. كما أشارت إلى مقتل ستة أشخاص في مستودع أمازون في إلينوي الذي ضربه إعصار يوم 10 ديسمبر.

وقالت غالاغر في بيان: أثارت جميع الحوادث تساؤلات جادة وأخذت تدقيقًا من جانب المشرعين والمنظمين والجمهور. وتريد Domini Impact Investments من التدقيق أن يفحص الطريقة التي تساهم بها مقاييس إنتاجية الموظفين والمراقبة في بيئة عمل أقل أمانًا واستقرارًا.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية