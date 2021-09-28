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الثلاثاء، 28-09-2021 01:36 م

ترامب دفع مايكروسوفت لشراء تيك توك

تيك-توك


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا إن اقتناء الشركة لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك في العام الماضي كان أغرب شيء عمل عليه.

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وطلب رئيس الولايات المتحدة آنذاك دونالد ترامب من المنصة فصل نسختها الأمريكية عن الشركة الأم الصينية بايت دانس بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين.


وبدأت مايكروسوفت في شهر أغسطس 2020 محادثات بشأن الاستحواذ المقترح. ولكن الصفقة انهارت بحلول شهر سبتمبر.

 

وانتهى مسعى ترامب لسحب الاستثمارات بحلول الوقت الذي ترك فيه منصبه في شهر يناير، ولم ينتهي الأمر بحدوث الاستحواذ المحتمل على تيك توك.


وفي حديثه في مؤتمر Code في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، قال ناديلا إنه كان يتطلع إلى جلب خبرات مايكروسوفت في مجال الأمان وسلامة الأطفال والسحابة إلى تيك توك.


وأضاف ناديلا أنه تعلم الكثير من الأشياء بسبب هذه التجربة. أولاً وقبل كل شيء، تيك توك جاءت إلينا. لم نذهب إلى تيك توك. كانت الشركة تبحث عن شريك أمريكي للمساعدة في هذه الأمور الأمنية التي يبدو أننا كنا نسمع عنها.


وتابع ناديلا: كانت المنصة عالقة بين الكثير من الأشياء التي تحدث في عاصمتين. كان لدى الرئيس ترامب وجهة نظر معينة حول ما كان يحاول إنجازه هناك. كان لدى الحكومة الأمريكية مجموعة معينة من المتطلبات ومن ثم اختفت.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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