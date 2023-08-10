‎ترامب يتسبب بتغريم إيلون ماسك 350 ألف دولار

الوكيل الإخباري-

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غُرّم إيلون ماسك مالك شركة X (تويتر سابقاً) بمبلغ 350 ألف دولار لعدم الالتزام بالموعد النهائي المتعلق بأمر تسليم السجلات المتعلقة بحساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر.وحصل فريق المستشار الخاص جاك سميث على أمر تفتيش في يناير (كانون الثاني) للسجلات المتعلقة بحساب الرئيس السابق على المنصة. وفرض قاض غرامة قدرها 350 ألف دولار على تويتر لعدم الالتزام بالموعد النهائي للامتثال. ورفضت المحكمة ادعاء تويتر بعدم الاحتقار.وكانت المذكرة متعلقة بالتحقيقات في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.واعترض تويتر على اتفاقية عدم الإفشاء وجادل بأنه انتهك لحقوقه.وحصل المدعون على أمر تفتيش في 17 يناير (كانون الثاني) يوجه تويتر لتقديم معلومات عن حساب ترامب بعد أن "وجدت المحكمة سبباً محتملاً للبحث في الحساب عن أدلة على جرائم جنائية". وفقاً للحكم. وبحسب المذكرة، حصلت الحكومة أيضاً على اتفاقية عدم إفشاء منعت تويتر من الكشف عن أمر التفتيش.ووجدت المحكمة أن الكشف عن المذكرة قد يخاطر بأن يعرض ترامب التحقيق الجاري للخطر من خلال منحه "فرصة لتدمير الأدلة، أو تغيير أنماط السلوك" أو إخطار حلفائه، كما جاء في الدعوى. واعترض موقع تويتر على اتفاقية عدم الإفشاء، قائلاً بعد أربعة أيام من الموعد النهائي للامتثال إنه لن يقدم أياً من معلومات الحساب. وكتب القاضي أن تويتر "لم يشكك في صحة أمر التفتيش، لكنه جادل بأن اتفاقية عدم الإفشاء انتهكت حق التعديل الأول في التواصل مع ترامب".وقالت الوثيقة إنه إذا اضطر إلى تسليم السجلات قبل أن يقيم القاضي شرعية اتفاقية عدم الإفشاء، فإنه سيمنع ترامب "من تأكيد الامتياز التنفيذي لحماية الاتصالات التي تتم باستخدام حساب تويتر الخاص به".وأمرت المذكرة تويتر بتقديم السجلات بحلول 27 يناير (كانون الثاني). ووجد القاضي أن تويتر كان في حالة ازدراء بعد جلسة استماع في المحكمة في 7 فبراير (شباط)، لكنه أعطى الشركة فرصة لتسليم المستندات بحلول الساعة 5 مساء في ذلك المساء. ومع ذلك قام تويتر بتسليم بعض السجلات فقط في ذلك اليوم. ويقول الحكم إنه لم يمتثل للأمر بالكامل حتى 9 فبراير (شباط)، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.