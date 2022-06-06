الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة الدفاع الصينية تتهم سلاح الجو الكندي بالقيام بأعمال استفزازية

أسعار السلع الغذائية في مصر تسجل تراجعا.. والأرز أكثر الهابطين

مصر تطلب زيوتاً نباتية من خلال ممارسة دولية للتسليم بين 5 و25 أغسطس

توفير أكثر من مليون فرصة عمل بحلول 2033 هدف رئيسي للتحديث الاقتصادي

رؤية التحديث الاقتصادي: قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل

الليرة التركية تهبط مجدداً.. سجلت 16.56 مقابل الدولار

ضبط شخص أطلق النار على آخر وأصابه في مخيم إربد

ارتفاع حصيلة حريق بنغلاديش إلى 49 قتيلا

كيف تستفيد من الارتداد المحتمل لـ"بيتكوين"؟

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الأمعري في رام الله

الإثنين، 06-06-2022 11:02 ص

ترجمة مجانية بدون إنترنت إلى متصفح فايرفوكس

a1d22a2002498db562cd9b291469c920


الوكيل الإخباري - أضافت مؤسسة موزيلا أداة ترجمة رسمية إلى متصفح فايرفوكس لا تعتمد على المعالجة السحابية للقيام بعملها، وبدلاً من ذلك تنفذ العملية القائمة على التعلم الآلي عبر جهاز حاسبك.

اضافة اعلان


وتمثل هذه خطوة كبيرة إلى الأمام لخدمة شعبية مرتبطة بقوة بعمالقة مثل جوجل ومايكروسوفت.


ويمكن إضافة أداة الترجمة المسماة Firefox Translations إلى متصفحك. وتحتاج إلى تنزيل بعض الموارد في المرة الأولى التي تترجم فيها لغة. كما قد تقوم بتنزيل نماذج محسّنة إذا لزم الأمر. ولكن عمل الترجمة الفعلي يتم بواسطة جهاز حاسبك، وليس في مركز بيانات.


ويعتبر هذا الأمر مهمًا لأن العديد من الأشخاص يحتاجون إلى الترجمة في المتصفح أثناء عدم الاتصال بالإنترنت. كما أن هذا الأمر هام لأنه يهدف إلى تقليل الاعتماد على موفري السحابة لمهمة لم تعد تتطلب مواردهم.


وتأتي ميزة الترجمة نتيجة مشروع Bergamot الممول من الاتحاد الأوروبي. وشهد هذ المشروع تعاون موزيلا مع جامعة إدنبرة وجامعة تشارلز وجامعة شيفيلد وجامعة تارتو لتطوير مجموعة من أدوات التعلم الآلي التي من شأنها أن تجعل الترجمة بلا اتصال ممكنة.


وعادةً ما يتم تنفيذ هذا النوع من العمل بواسطة مجموعات وحدة معالجة الرسومات في مراكز البيانات، حيث يتم نشر نماذج اللغات الكبيرة الحجم لترجمة استعلام المستخدم.


ولكن في حين أن الأدوات المستندة إلى السحابة من جوجل ومايكروسوفت دقيقة وسريعة لامتلاكها قوة حوسبة غير محدودة تقريبًا، فإن هناك مخاطر أساسية تتعلق بالخصوصية والأمان تتمثل في إرسال بياناتك إلى طرف خارجي لتحليلها وإعادتها.

 

 

البوابة العربية للاخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هواوي تقدم HiCar ، بديلها الجديد لـ Android Auto

جوجل تتخلص من أندرويد أوتو لشاشات الهاتف

gboard-2-585x332

جوجل تجلب ميزات جديدة إلى لوحة المفاتيح Gboard

42021416554570

كلوب هاوس تفقد المواهب والحيوية

أصبح-Safari-المتصفح-الثاني-الذي-يصل-إلى-مليار-مستخدم-على

متصفح آبل يصل إلى مليار مستخدم عالميا

image-4

إنستغرام تطلق ميزة جديدة تساعد في العثور على الأطفال المختطفين

snapchat-logo

سناب شات تطرح ميزة جديدة

أخبار متعلقة
hero-animation-poster-4k-sharpenedjpg

ويندوز 11 يحصل على طريقة لاستعادة التطبيقات

images-2021-12-09T084409.621-1

سوني تطلق خدمة بلاي ستيشن بلس قريبا