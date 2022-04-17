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الأحد، 17-04-2022 12:59 م

تستهدف المدارس وأماكن العمل.. واتساب تختبر خاصية جديدة

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الوكيل الاخباري - بين الفينة والأخرى تطرح خدمة التراسل الفوري واتساب المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز ميزات جديدة.

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فقد أعلنت الخميس أنها تختبر خاصية جديدة أطلقت عليها وصف "مجتمعات" تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر، بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس.


وقال رئيس واتساب، ويل كاثكارت، إن الخاصية ستجمع المجموعات، التي تضم بحد أقصى 256 مستخدماً، تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع يضم الآلاف.


رسوم؟
كما أضاف في مقابلة مع رويترز: "إنها مخصصة للمجتمعات التي أنت جزء منها بالفعل في حياتك وتقوم باتصال خاص"، مشيراً إلى أنواع أخرى مشابهة من أطر الاتصال مثل سلاك أو ميكروسوفت تيمز.


كذلك لفت إلى أنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية، لكنه لم يستبعد توفير "ميزات خاصة للمؤسسات" في المستقبل.


مشفرة
وقالت خدمة التراسل، المشفرة بين المرسل والمستقبل ولديها نحو ملياري مستخدم، إن ميزة المجتمعات ستكون مشفرة أيضاً من الطرفين.


كما كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، في تدوينة الخميس، أن "مجتمعات" ستعمل خلال الأشهر القادمة، مضيفاً أن ميتا ستنشئ ميزات تراسل مجتمعية لفيسبوك وماسنجر وإنستغرام.

 

 

 

المصدر : العربية

 

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