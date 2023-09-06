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الأربعاء، 06-09-2023 12:09 م

تسريبات ساعة "آبل 9".. ما الذي يمكن أن نتوقعه؟

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الوكيل الإخباري- على غرار هاتف آيفون، تحظى ساعة آبل باهتمام متزايد من مستخدمي منتجات الشركة الأميركية، وهي واحدة من الأجهزة التي يتم الإعلان عنها بجانب هاتف آيفون كل عام.

ورغم أن شائعات آيفون غالباً ما تسرق الأضواء وتطغى على ما عداه من الأجهزة، فإنه كان هناك بعض الشائعات حول ساعة "آبل 9" المنتظرة، نستعرض أبرزها بهذا المقال.

وفق موقع بلومبيرغ (Bloomberg) فإن "آبل 9" ستحصل على تصميم جديد مع حافة مستديرة أكثر من الطرازات السابقة. وقد أكد هذا موقع "ماك رومرز" (MacRumors) الذي ذكر أن آبل تعمل على تصميم جديد لمجموعة شرائح "إس9" (S9) التي ستستخدمها الساعة.

من المتوقع أيضا أن تحصل "آبل 9" على شاشة أكبر قليلا من الطرازات السابقة. ووفق موقع "9 تو5 ماك" (9to5Mac) فإن هذه الساعة ستحتوي على شاشة مقاس 41 و45 ملليمترا، مقارنة بحجم 40 و44 ملليمترا الحاليين.

وهناك شائعة أخرى تتعلق بنوع شاشة الساعة حيث تدعي شركة الأبحاث أوميديا (Omdia) أن آبل تعمل على تقديم لوحات ميكروليد (MicroLED) لساعات آبل الجديدة، ولكن من غير المرجح أن تصل هذه الشاشات في الوقت المناسب لسلسلة "آبل 9".

من المحتمل أن تضيف "آبل 9" ميزات صحية جديدة، بما في ذلك قياس درجة حرارة الجسم ومراقبة ضغط الدم. وذكرت عدة مصادر أن آبل تعمل على مستشعر درجة حرارة الجسم منذ عام 2020، وقد تكون جاهزة لإطلاقه في "آبل 9".

من المحتمل أيضا أن تضيف "آبل 9" ميزات رياضية، بما في ذلك مراقبة أسلوب الركض وتحليلات النوم. وقد ذكر موقع بلومبيرغ أن آبل تعمل على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحليل أسلوب الركض الخاص بهم لتحسين أدائهم.

بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه، من المحتمل أن تضيف "آبل 9" ميزات أخرى، بما في ذلك: تحسينات عمر البطارية ودعم الشحن اللاسلكي السريع وميزات جديدة لتطبيق آبل باي (Apple Pay).

موعد الإطلاق
من المتوقع أن يتم إطلاق ساعة آبل الجديدة في حدث الشركة القادم المزمع عقده بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول الحالي، جنبًا إلى جنب مع الإعلان عن تحديث نظام التشغيل "واتش أو إس9" (watchOS 9).

ولا يزال من الممكن أن تتغير هذه الميزات قبل الإطلاق. لكن من المرجح أن تتوفر ساعة "آبل 9" بتصميم جديد وشاشة أكبر وميزات صحية ورياضية جديدة.

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الجزيرة

 




 

 


 

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