تسريبات: سامسونغ تكشف أجهزة جديدة في 2026

وبحسب التسريبات، قد تكشف الشركة عن هاتفي Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Fold 8 Ultra، مع تحسينات في التصميم، وتقليل ظهور طية الشاشة، وكاميرا رئيسية تصل دقتها إلى 200 ميغابيكسل في إصدار «Ultra»، إضافة إلى دعم الشحن السريع.
كما يُنتظر إطلاق Galaxy Z Flip 8 بمفصل جديد وهيكل أخف، إلى جانب تحديثات لسلسلة Galaxy Watch 9، وتحسينات طفيفة على Galaxy Watch Ultra 2.
وتشير التوقعات أيضاً إلى استعراض نظارات Android XR الذكية، المزودة بمساعد Gemini وميزات ذكاء اصطناعي، مع ترقب الكشف عن مزيد من التفاصيل حول موعد طرحها في الأسواق.
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