تشغيل وضع صورة داخل صور في مايكروسوفت إيدج

الوكيل الإخباري - يسمح لك متصفح مايكروسوفت إيدج بتشغيل وضع صورة داخل صورة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

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ويساعدك هذا على تشغيل مقاطع يوتيوب التي ترغب في مشاهدتها أثناء تصفحك لأي موقع آخر عبر التطبيق.

تدعم جميع المواقع هذه الخاصية عبر متصفح إيدج، لذلك يمكنك استخدامها مع أي موقع يعرض مقاطع فيديو مثل يوتيوب أو نتفيلكس مثلًا.





وبدأ متصفح إيدج يدعم هذه الخاصية بدايةً من التحديث رقم 46، لذلك تأكد من تحديث متصفحك.





ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:



1- توجه إلى متصفح إيدج في هاتفك، وبعد ذلك اضغط علامة الثلاث نقاط الموجودة بالأسفل.

2- وعندما تتوجه إلى نافذة الإعدادات قم بالضغط على علامة الترس حتى تتمكن من الوصول إلى إعدادات التطبيق.

3- وبعد ذلك اضغط الإعدادات المتقدمة، وتجد داخل الإعدادات المتقدمة قسمًا مختصًا بإعدادات التصفح، قم بتفعيل خاصية المقاطع الطائرة عبره.

4- وتستطيع الآن التوجه إلى أي موقع لعرض مقاطع الفيديو ترغب فيه، وقم بتشغيل مقطع الفيديو وبعد ذلك اضغط على زر النافذة الطائرة كما تراه بالصورة.

5- ويمكنك استخدام الخاصية نفسها بخطوات مشابهة لتتمكن من تفعيل وضع الصورة بداخل صورة في هواتف أندرويد لمتصفح مايكروسوفت إيدج.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية