تشفير النسخة الاحتياطية من محادثات واتساب

الوكيل الإخباري - تستخدم منصة واتساب تشفير المحادثات بين الطرفين بشكل تلقائي مع جميع المحادثات التي تتم عبرها. ولكن لا يشمل هذا التشفير النسخ الاحتياطية التي تأخذها المنصة من المحادثات بشكل تلقائي.





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وتتيح المنصة اختيارًا يسمح لك بتشفير هذه النسخة الاحتياطية مباشرةً عبر الهاتف، ووضع كلمة مرور حتى لا يتمكن أحد من الوصول إليها.





أهمية تشفير النسخة الاحتياطية من المحادثات



قد لا يهتم البعض بتشفير النسخة الاحتياطية من محادثات واتساب، ولكن في الحقيقة لا تقل أهمية هذه الخطوة عن تشفير المحادثات ذاتها.

وتحتوي النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب سجلًا كاملًا لجميع المحادثات التي قمت بها عبر حسابك. بالإضافة إلى جميع أرقام الهواتف التي تحدثت معها أو حتى أرسلت صورًا لها.

وبالتالي يستطيع أي شخص يصل إلى هذه النسخة الاحتياطية أن يمتلك نسخة كاملة من محادثاتك الخاصة.

كما يحتاج المستخدم إلى كلمة المرور للوصول إلى النسخة الاحتياطية من المحادثات سواءً كانت مخزنة سحابيًا أو محليًا.

وتقول الشركة بأن تشفير النسخة الاحتياطية من المحادثات يجعل من الصعب الوصول إليها بدون رمز المرور حتى للشركات مثل ميتا أو جوجل أو آبل.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية