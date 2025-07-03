تصبح هدفاً سهلاً.. خبراء يحذرون من طمس المنازل على غوغل مابس

الوكيل الإخباري- في محاولة لحماية منازلهم من السرقة، قام بعض الأشخاص بطمس صور منازلهم على خرائط غوغل، ظنًا منهم أن ذلك يقلل من خطر تعرضها للاقتحام. لكن خبراء الأمن يحذرون من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.

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وأوضح مستشار الأمن السيبراني جوزيف شتاينبرغ أن تمويه المنزل يجعله "أكثر إثارة للاهتمام" بالنسبة للّصوص، لأنه يوحي بوجود شيء ثمين يستحق الإخفاء، مشبهًا الظاهرة بـ"تأثير سترايساند" حيث يؤدي السعي لإخفاء شيء ما إلى لفت الانتباه إليه.



كما أن فعالية هذه الحيلة محل شك، إذ يمكن رؤية المنازل من زوايا مختلفة على Street View رغم تمويهها، بحسب شكاوى مستخدمين على Reddit.