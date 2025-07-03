تصبح هدفاً سهلاً.. خبراء يحذرون من طمس المنازل على غوغل مابس

وأوضح مستشار الأمن السيبراني جوزيف شتاينبرغ أن تمويه المنزل يجعله "أكثر إثارة للاهتمام" بالنسبة للّصوص، لأنه يوحي بوجود شيء ثمين يستحق الإخفاء، مشبهًا الظاهرة بـ"تأثير سترايساند" حيث يؤدي السعي لإخفاء شيء ما إلى لفت الانتباه إليه.
كما أن فعالية هذه الحيلة محل شك، إذ يمكن رؤية المنازل من زوايا مختلفة على Street View رغم تمويهها، بحسب شكاوى مستخدمين على Reddit.
الجدير بالذكر أن غوغل لا تتيح التراجع عن التمويه بعد تفعيله، حتى إذا انتقل مالك المنزل أو تم بيعه، مما قد يسبب إزعاجًا مستقبليًا للملاك الجدد.
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