الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق برنامج مهاراتي بمديرية شباب المفرق

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

الثلاثاء، 01-03-2022 02:37 م

تطبيقات تعزز إنتاجيتك في العمل

Applications that increase work productivity (2)


الوكيل الإخباري - يعد الحفاظ على الإنتاجية في العمل، ليس بالأمر السهل، خاصةً مع عوامل التشتيت المتزايدة حولنا، ولكن لحسن الحظ، يمكن للتطبيقات التالية أن تساعد على تعزيز إنتاجيتك في العمل؛

اضافة اعلان

 

تطبيق Todoist
يعمل هذا التطبيق على تنظيم عملك وحياتك، فهو أداة إنتاجية تساعدك على جمع المهام وتنظيم المشاريع والتخطيط ليومك، لتتمكني من تركيز طاقتك على المهمة الصحيحة وتشارك عبء العمل.
ويمكنك تحميله على جهاز الكمبيوتر أو والهواتف المحمولة، وهو متوفر على كلا من app store و google play.

 

تطبيق Be focused
يساعد هذا التطبيق على إنجاز المهام من خلال تقسيم المهام الفردية على فترات متقطعة، تفصلها فترات راحة قصيرة، هذه الطريقة تعتبر وسيلة فعالة للحفاظ على التركيز والتحفيز. تشمل ميزاته الرئيسية القدرة على إدارة المهام، اللمس ثلاثي الأبعاد، والقدرة على تخصيص إعدادات المؤقت لزيادة الإنتاجية، بدء الفواصل الزمنية أو إيقافها مؤقتاً.
ويمكنك استخدامه على جهاز الكمبيوتر أو والهواتف المحمولة، وهو متوفر على كلا من app store و google play.

 

تطبيق Google docs
يتيح تطبيق Google docs الذي يعمل على الإنترنت مباشرة للمستخدم بإنشاء المستندات وتحريرها عبر الإنترنت، كما تشمل أدوات تدقيق إملائي توفر الوقت وتساعد على ضبط النصوص بشكل جيد.

 

تطبيق Calendly
تطبيق يساعدك على جدولة الاجتماعات دون عناء، يوفر لك الوقت ويبسط المهام التي يتضمنها كل اجتماع مع أشخاص خارج شركتك، وهو متوفر على كلا من app store و google play.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
de666655-2d20-4407-af84-8ed74d6bd8b3_16x9_1200x676

فيسبوك تحجب صفحات RT و Sputnik في أوروبا

إنستاجرام-تتوقف-عن-دعم-تطبيق-IGTV

إنستاجرام تتوقف عن دعم تطبيق IGTV

تيك-توك

من 3 ل 10 دقائق..تيك توك تزيد مدة مقاطع الفيديو

ezgif.com-gif-maker-84

آبل تواجه سادس غرامة أسبوعية في هولندا

240a01a8-1148-48f3-87d7-d16ac89e8fa2

عادات سيئة تدمر هاتفك الذكي عليكِ تفاديها

115627Image1-1180x677_d

تويتر يختبر ميزة لمكافحة إساءة الاستخدام

أخبار متعلقة
1-178

ترامب يطرح تطبيقه للتواصل تروث سوشيال يوم الاثنين

0b445a59-d7df-4cc1-a8ff-6b9e0629a99d_16x9_1200x676

تحذير لمستخدمي "أندرويد".. هكذا تسرق الصور الشخصية