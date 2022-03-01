تطبيقات تعزز إنتاجيتك في العمل

الوكيل الإخباري - يعد الحفاظ على الإنتاجية في العمل، ليس بالأمر السهل، خاصةً مع عوامل التشتيت المتزايدة حولنا، ولكن لحسن الحظ، يمكن للتطبيقات التالية أن تساعد على تعزيز إنتاجيتك في العمل؛

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تطبيق Todoist

يعمل هذا التطبيق على تنظيم عملك وحياتك، فهو أداة إنتاجية تساعدك على جمع المهام وتنظيم المشاريع والتخطيط ليومك، لتتمكني من تركيز طاقتك على المهمة الصحيحة وتشارك عبء العمل.

ويمكنك تحميله على جهاز الكمبيوتر أو والهواتف المحمولة، وهو متوفر على كلا من app store و google play.

تطبيق Be focused

يساعد هذا التطبيق على إنجاز المهام من خلال تقسيم المهام الفردية على فترات متقطعة، تفصلها فترات راحة قصيرة، هذه الطريقة تعتبر وسيلة فعالة للحفاظ على التركيز والتحفيز. تشمل ميزاته الرئيسية القدرة على إدارة المهام، اللمس ثلاثي الأبعاد، والقدرة على تخصيص إعدادات المؤقت لزيادة الإنتاجية، بدء الفواصل الزمنية أو إيقافها مؤقتاً.

ويمكنك استخدامه على جهاز الكمبيوتر أو والهواتف المحمولة، وهو متوفر على كلا من app store و google play.

تطبيق Google docs

يتيح تطبيق Google docs الذي يعمل على الإنترنت مباشرة للمستخدم بإنشاء المستندات وتحريرها عبر الإنترنت، كما تشمل أدوات تدقيق إملائي توفر الوقت وتساعد على ضبط النصوص بشكل جيد.

تطبيق Calendly

تطبيق يساعدك على جدولة الاجتماعات دون عناء، يوفر لك الوقت ويبسط المهام التي يتضمنها كل اجتماع مع أشخاص خارج شركتك، وهو متوفر على كلا من app store و google play.

زهرة الخليج

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