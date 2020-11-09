تطبيق جديد من جوجل يقفل الهواتف في هذه الحالة

الوكيل الإخباري _ طرحت شركة جوجل في وقت سابق من العام الحالي تطبيقا جديدا يدعى جهاز التحكم في قفل الجهاز Hardware Lock Controller، وذلك على متجر التطبيقات التابع لها بلاي ستور .



حيث يعمل تطبيق جوجل الجديد على تقديم الدعم لمزودي الرصيد الائتماني من تقليص وظائف الهاتف الذي يتم تمويله في حالة عدم سداد المدفوعات أو الأقساط.





كما انه يمكن مقدمي خدمات الائتمان من إدارة والتحكم في جهازك عن بعد في حالة عدم تسديد الأقساط، وإذا كان جهازك مقيدا، فستظل الوظائف الأساسية، مثل: مكالمات الطوارئ، والوصول إلى الإعدادات، متاحة.





المصدر : صدى البلد

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